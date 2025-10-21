Tömbházrobbanás Bukaresten: friss hír jött a sérültekről, a veszély nem múlt el

A hét végén hazaengedik a pénteki bukaresti tömbházrobbanás Floreasca kórházban ápolt sérültjeit. Az egészségügyi intézmény kedd reggeli tájékoztatása szerint valamennyi ott kezelt sérült jól van és a hét végén elhagyhatják a kórházat.

Hamarosan hazaengedik a bukaresti tömbházrobbanás sérültjeit

Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

A múlt pénteki bukaresti tömbházrobbanásban három ember életét vesztette, húszan pedig megsérültek, közülük 15-en kerültek kórházba. A detonáció következtében az épület 5. és 6. emelete beomlott.

Ez történt a bukaresti tömbházrobbanás óta

Egyelőre nem tudni, mi okozta a robbanást, ennek okát szakértői vizsgálatok fogják megállapítani. Kedden az épület állapotát figyelembe véve folytatódik a helyszíni vizsgálat az építésügyi szakértők jelenlétében, valamint megkezdődik a szemtanúk kihallgatása is.

Továbbra is az összeomlás veszélye fenyegeti a bukaresti tömbházat. Az első jelentések szerint a felső szintek instabilak és azokat mindenképp le kell bontani. A kevésbé érintett lépcsőházak lakóit rendőrök, csendőrök és tűzoltók kísérik be rövid időre otthonaikba, hogy összegyűjthessék legfontosabb holmijaikat - írja a Maszol.