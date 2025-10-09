Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Ingatlanközvetítőknek adták ki magukat: több mint 90 millió forintot csaltak ki áldozataiktól

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 14:50
ingatlanközvetítőcsalásletartóztatás
Álingatlanközvetítők, hamis ígéretek és egy ügyvéd, aki minden papírt aláíratott. A Fejér vármegyei rendőrök egy jól szervezett csalóbandát buktattak le, amely több mint 90 millió forinttal károsította meg az áldozatait.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói négy férfit őrizetbe vettek, ötödik társukat még keresik. A nyomozás szerint az elkövetők ingatlanközvetítőknek adták ki magukat, majd milliókkal károsították meg az áldozataikat.

Az 5 férfi közül, akik ingatlanközvetítőnek adták ki magukat, még egyet mindig keresnek.
Az 5 férfi közül, akik ingatlanközvetítőnek adták ki magukat, még egyet mindig keresnek. (Képünk illusztráció) Fotó: police.hu / police.hu

Milliókat csaltak ki gyanútlan ügyfelektől az álingatlanközvetítők

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás bűntett gyanúja miatt indult eljárás. A nyomozás szerint a bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalássorozattal több mint 90 millió forint kárt okoztak.

Négy férfi ingatlanközvetítőnek adta ki magát, és azt ígérte a sértetteknek, hogy kedvezményesen segítenek végrehajtás alatt álló állami vagy magántulajdonban lévő ingatlanok megszerzésében. A gyanútlan ügyfelekkel közvetítői és megbízási szerződéseket írattak alá, amelyeket egy budapesti ügyvéd készített és ellenjegyzett a saját irodájában.

A hitelesség látszatát fenntartva az ügyfeleket arra is rábeszélték, hogy a vételárat ügyvédi letétbe helyezzék. Az ügyvéd azonban a letétbe helyezett pénzt a csaló társaknak adta ki, a sértetteket pedig erről nem értesítette. A pénzt a gyanúsítottak saját céljaikra használták fel, az ígért ingatlanvásárlások pedig soha nem történtek meg.

A Fejér vármegyei rendőrök 2025. október 7-én összehangolt akciót tartottak, amely során a négy férfit, köztük az ügyvédet is, elfogták és előállították. Lakóhelyeiken kutatásokat tartottak, pénzt és ingatlanokat foglaltak le a vagyonvisszaszerzés érdekében. A gyanúsítottakat őrizetbe vették és előterjesztést tettek a letartóztatásukra - közölte a rendőrség.

 

