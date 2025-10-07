Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Hegyekben állt a pénz a budapesti kórházmaffiánál: több száz millió forintot foglaltak le két főorvostól – videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 10:12
Vesztegetés elfogadásával gyanúsítanak két főorvost és egy szociális munkást, az ügyben több száz millió forintot foglaltak le a rendőrök - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.

Fotó: police.hu

A közlemény szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2023. október 6-án tett feljelentést, mert a gyanú szerint egy fővárosi kórház belgyógyászatán két főorvos az osztályon történő államilag finanszírozott elhelyezésért és ellátásért jogtalanul havi 100-140 ezer forintot kért alapítványi támogatás címén.

A jogszerűség látszata érdekében egy illegális pénztárt is működtettek, vagy a főorvosok maguk vették át a pénzt, távollétükben pedig egy, a kórház alkalmazásában álló szociális munkás.

A BRFK rendőrei két évnyi adatgyűjtést követően 2025. október 1-én fogták el a három embert: az orvosoktól több száz millió forintot, iratokat és technikai eszközöket foglaltak le.

Az egyik főorvost 40, a másikat 51 rendbeli, a szociális munkást 4 rendbeli vesztegetés elfogadása bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A két orvost őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt - áll a közleményben.

