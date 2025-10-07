Mindenkit átvert: mérgezte férjét és lehúzta anyósát az álszent feleség

A feleség elhitette a családdal, hogy szerető, gondoskodó személy. Később azonban kiderült, hogy csak egyetlen motiváció hajtotta, hogy megszerezze a férfi pénzét. Ráadásul még az anyósát is lehúzta.

Hosszú ideig játszotta a tökéletes feleség szerepét, míg egy nap lebukott, hogy mérgezi a férjét Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Feleség a pokolból - mérgezte a férfit, hogy a pénzéhez juthasson

Amikor a háromgyermekes John Mook megismerkedett Heather Templetonnal, úgy érezte, új esélyt kapott az élettől. A frissen elvált férfi hamar teljesen megbízott az energikus, vonzó nőben – pénzügyeit, egészségét, sőt idős édesanyját is rábízta. A boldogság azonban 2007 januárjában rémálommá vált: John egy sürgősségi kórházi kezelést követően alig maradt életben. „Még félig kábán ültem, amikor a lányaim közölték: ‘Apa, eltűnt. Elvitte a pénzed, és a nagyiét is’” – idézi fel a most 78 éves férfi. A vizsgálatokból kiderült, hogy Heather nemcsak a család megtakarításait sikkasztotta el, hanem hónapokon át mérgezte Johnt: antidepresszánst és patkánymérget kevert az ételébe. A tudósok szerint „egy tabletta híján meghalt volna”. - olvasható a The Sun cikkében. A nő, aki születésnapokra tortát sütött és nyaralásokat szervezett, valójában hivatásos csaló volt. Édesanyjától 43 ezer fontot lopott el, és luxusutazásokra költötte. Amikor John gyanakodni kezdett, Heather újra és újra gyógyszerekkel tette tehetetlenné.

Nem hiszem, hogy valaha is szeretett volna. Csak kihasznált, hogy elérje, amit akart.

– mondja a férfi. A házasság 1997-ben indult, de hamar feszültté vált, amikor John édesanyja hozzájuk költözött. Freda néni gyakran panaszkodott eltűnt csekkekre és bankkártyákra, ám a család azt hitte, csupán feledékeny. Később kiderült: Heather a saját hangját elváltoztatva telefonált a bankba „anyósként”, hogy hozzáférjen a számlájához.

A tragédia 2007-ben tetőzött: Heather halálos adagot adott férjének, miközben a gondozási díjakat fedezni próbálta. A lánya, Tracey azonban észrevette, hogy az anya a kórházban is gyógyszert ad apjának, és értesítette a rendőrséget. Heather végül lebukott, és 2008-ban börtönbe került – többek között életveszélyt okozó mérgezésért. A nyomozás során kiderült: a nő korábban milliós csalásokban is részt vett, sőt egyszer saját kislányát is megmérgezte ugyanazzal a szerrel.