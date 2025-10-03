Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Újabb holttest bukkant fel - körözést adott ki a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 15:50
Itt találták meg a maradványokat. Részletes leírást adott a holttestről a rendőrség.

Esztergomban holttestet találtak, melynek körülményeit a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya vizsgálja. A rendőrség közleménye szerint a férfi személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani.

Fotó: ChatGPT

A hatóságok részletes személyleírást adtak a holttestről

A férfi testmagassága 190 centiméter felett van, termetes alkatú, vállig érő, őszesbarna hajú, barna szemű. Külön ismertetőjegye a feltűnően vastag nyak, valamint a felül műfogsor, az alsó fogsor viszont saját – írja a Kemma.hu.

A megtalált személy kék farmernadrágot, fekete bőrövet, kék pólót madaras hímzéssel, fekete rácsozott mintájú pulóvert és fekete szövet–orkán anyagú kabátot viselt. Lábán fekete Salomon márkájú fehér cipő volt, kék-piros-kék csíkozású zoknival, ruházatát pedig fekete-fehér pöttyös kendő is kiegészítette.

 

