Hazáig követték helikopterrel az illegális szemetelőt - Videó

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársai a Készenléti Rendőrség légirendészeti egységével közösen közrendvédelmi és közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak szeptember 25-én. A helikopter pilótái Kiskőrös külterületén egy járműre lettek figyelmesek, amelynek sofőrje az utánfutóból éppen építési törmeléket pakolt le egy mezőgazdasági területre.

A helikopter segítségével a rendőrök a levegőből követték a gyanúsítottat hazáig. Fotó: Gé / MW

Az elkövető azonnal autóba ült és elhajtott, amint észrevette a helikoptert

Azt azonban nem sejtette, hogy a levegőből tovább követik. A sofőr hazakocsikázott, otthonához azonban hamarosan megérkeztek a földi rendőri egységek is. A kiskőrösi férfivel szemben a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt büntetőeljárás indult. Az illegálisan lerakott építési törmeléket pedig el kellett szállítania a területről – írja az Origo.

Egy másik ügyben mérgező hulladékokkal árasztotta el telkét egy fonyódi férfi. Az ügyészség hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt emelt vádat a bűnöző ellen.