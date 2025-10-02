Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Petra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hazáig követték helikopterrel az illegális szemetelőt - Videó

helikopter
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 11:35
illegális hulladékrendőrség
Egy kiskőrösi férfit az utánfutójából lerakott építési törmelék miatt kaptak rajta a hatóságok. A helikopter segítségével a rendőrök a levegőből követték a gyanúsítottat hazáig.

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársai a Készenléti Rendőrség légirendészeti egységével közösen közrendvédelmi és közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak szeptember 25-én. A helikopter pilótái Kiskőrös külterületén egy járműre lettek figyelmesek, amelynek sofőrje az utánfutóból éppen építési törmeléket pakolt le egy mezőgazdasági területre.

A helikopter segítségével a rendőrök a levegőből követték a gyanúsítottat hazáig.
A helikopter segítségével a rendőrök a levegőből követték a gyanúsítottat hazáig. Fotó: Gé / MW

Az elkövető azonnal autóba ült és elhajtott, amint észrevette a helikoptert

Azt azonban nem sejtette, hogy a levegőből tovább követik. A sofőr hazakocsikázott, otthonához azonban hamarosan megérkeztek a földi rendőri egységek is. A kiskőrösi férfivel szemben a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt büntetőeljárás indult. Az illegálisan lerakott építési törmeléket pedig el kellett szállítania a területről – írja az Origo.

Egy másik ügyben mérgező hulladékokkal árasztotta el telkét egy fonyódi férfi. Az ügyészség hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt emelt vádat a bűnöző ellen.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu