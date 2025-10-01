Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Malvin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Nyugodj békében drága unokám, az angyalok vigyáznak rád" - Magyar anya és egyéves kisfia a horrorbaleset áldozata

halálos baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 19:40
magyar anyatragédiaújszülött
Öt gyerekkel és két felnőttel csapódott árokba egy kocsi, Rimaszécs közelében. A kocsiban ülő magyar anya és egyéves kisfia azonnal meghaltak, egy hatnapos csecsemő a kórházban hunyt el. A rokonok vigasztalhatatlanok, két helyen tartottak virrasztást.

Szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott az a Daewoo, ami brutális erővel csapódott az útmenti, fás-bokros területre, a szlovákiai Jéne és Rimaszécs közötti útszakaszon. Úgy tudni, hogy a kocsiban heten utaztak, köztük öt gyermek: a 6, a 4, a 3  és az 1 éves kicsin kívül egy mindössze 6 napos csecsemő is, az autóban volt, a két felnőttel. Ketten azonnal meghaltak: a 22 éves magyar anya, B. Jennifer és az 1 éves Krisztián a helyszínen elhunytak, míg a pár napos csecsemő később, a kórházban vesztette életét

magyar anya
A magyar anya és egy éves gyermeke a helyszínen meghaltak, a hat napos csecsemő a kórházban hunyt el    Fotó: Besztercebányai Rendőrség

Magyar anya és gyermeke hunyt el a horrorbalesetben

Egyelőre nem tudni pontosan, hogyan történt a baleset, a rendőrség is vizsgálja a rejtélyes tragédia körülményeit.

- A baleset idején hét fő ült a járműben. Sajnos két személy nem élte túl a balesetet: egy 22 éves nőről és egy 1 éves gyermekről van szó. A kórházból is szomorú hír érkezett: egy néhány napos újszülött is megsérült, ő a harmadik áldozata ennek a tragikus balesetnek. Az ügyben halálos közúti baleset miatt indult büntetőeljárás, a történteket szakértők vizsgálják - közölte a besztercebányai rendőrség. 

A rokonok teljesen összeroppantak a történtek után, egy emberként gyászolják az elhunytakat. A pici áldozat nagymamája szívszaggató üzenetet írt: kiderült, hogy ő még csak nem is találkozott újszülött unokájával, máris elvesztette. 

Nyugodj békében drága unokám, az angyalok vigyáznak rád, nagyon fogsz hiányozni. Még sem ismerhettünk és máris itt hagytál

 - olvasható a gyászoló apai nagyszülő, Piroska közösségi oldalán. Menyétől és 1 éves unokájától is elköszönt az asszony. 

Nyugodjatok békében menyem és drága unokám, az angyalok vigyáznak rátok

 - írta a nagymama. Az áldozat testvére, Klaudia is romokban hever, összetörten búcsúzott nővérétől. Testvérének és pici unokaöccseinek virrasztást is szerveztek, kedden (szeptember 30.) este két helyen is égtek a mécsesek: a tragikus sorsú családanya szülőfalujában és azon a településen is, ahol férjével és gyermekeivel éltek. 

Este hat órától lesz a virrasztás a kultúrházban, Harmacon és Jénében is

 - írta a megtört asszony.  

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu