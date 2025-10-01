"Nyugodj békében drága unokám, az angyalok vigyáznak rád" - Magyar anya és egyéves kisfia a horrorbaleset áldozata

Szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott az a Daewoo, ami brutális erővel csapódott az útmenti, fás-bokros területre, a szlovákiai Jéne és Rimaszécs közötti útszakaszon. Úgy tudni, hogy a kocsiban heten utaztak, köztük öt gyermek: a 6, a 4, a 3 és az 1 éves kicsin kívül egy mindössze 6 napos csecsemő is, az autóban volt, a két felnőttel. Ketten azonnal meghaltak: a 22 éves magyar anya, B. Jennifer és az 1 éves Krisztián a helyszínen elhunytak, míg a pár napos csecsemő később, a kórházban vesztette életét.

A magyar anya és egy éves gyermeke a helyszínen meghaltak, a hat napos csecsemő a kórházban hunyt el Fotó: Besztercebányai Rendőrség

Magyar anya és gyermeke hunyt el a horrorbalesetben

Egyelőre nem tudni pontosan, hogyan történt a baleset, a rendőrség is vizsgálja a rejtélyes tragédia körülményeit.

- A baleset idején hét fő ült a járműben. Sajnos két személy nem élte túl a balesetet: egy 22 éves nőről és egy 1 éves gyermekről van szó. A kórházból is szomorú hír érkezett: egy néhány napos újszülött is megsérült, ő a harmadik áldozata ennek a tragikus balesetnek. Az ügyben halálos közúti baleset miatt indult büntetőeljárás, a történteket szakértők vizsgálják - közölte a besztercebányai rendőrség.

A rokonok teljesen összeroppantak a történtek után, egy emberként gyászolják az elhunytakat. A pici áldozat nagymamája szívszaggató üzenetet írt: kiderült, hogy ő még csak nem is találkozott újszülött unokájával, máris elvesztette.

Nyugodj békében drága unokám, az angyalok vigyáznak rád, nagyon fogsz hiányozni. Még sem ismerhettünk és máris itt hagytál

- olvasható a gyászoló apai nagyszülő, Piroska közösségi oldalán. Menyétől és 1 éves unokájától is elköszönt az asszony.

Nyugodjatok békében menyem és drága unokám, az angyalok vigyáznak rátok

- írta a nagymama. Az áldozat testvére, Klaudia is romokban hever, összetörten búcsúzott nővérétől. Testvérének és pici unokaöccseinek virrasztást is szerveztek, kedden (szeptember 30.) este két helyen is égtek a mécsesek: a tragikus sorsú családanya szülőfalujában és azon a településen is, ahol férjével és gyermekeivel éltek.

Este hat órától lesz a virrasztás a kultúrházban, Harmacon és Jénében is

- írta a megtört asszony.