Lesújtó hír jött: rettenetes balesetben életét vesztette a népszerű influenszer

Egy influenszer életét vesztette, miután lezuhant az általa vezetett ultrakönnyű helikopterével. Azonban egy szörnyű fordulat történt, amikor élőben közvetítette a repülését, és több ezer ember nézte végig, ahogy lángok borítják el.

Rettenetes balesetben vesztette életét az influenszer Fotó: Pixabay

Tang Feiji rajongott a repülésért, és ennek a szeretetét a követőinek is átadta élő közvetítések formájában. Az 55 éves férfi szombaton (szeptember 27-én) Kína Jiange tartomány vidékén repült, amikor a baleset érte. Több mint 1000 embernek közvetített, amikor a repülőgép, amelyet vezetett – egy kétrotoros ultrakönnyű helikopter – hirtelen zuhanni kezdett. A nézők rémülten nézték, ahogy Tang kétségbeesetten próbálta újra uralmába venni a gépet, de már nem lehetett tenni semmit, és a jármű a földbe csapódott, és azonnal kigyulladt.

A közvetítést rengeteg nézői segítségkérés árasztotta el, olyan üzenetekkel, mint „mentsétek meg” és „hívjátok a mentőket!”. Miután a mentők és a rendőrség a helyszínre sietett, a tartalomgyártót tragikus módon a helyszínen halottnak nyilvánították.

A The Sun riportja szerint a végzetes baleset előtt Tang egy pillanatra biztonságosan leszállt a helikopterrel, hogy beállítsa a kamera szögét, mielőtt újra felszállt volna. A nézők megjegyezték, hogy a sztár nem viselt sisakot vagy ejtőernyőt, amikor a baleset bekövetkezett. Az eset óta több rendőrségi szerv is együttműködik az influenszer tragikus halálának kivizsgálásában.

Tangnak nem ez volt az első esete, amikor majdnem életét vesztette egy ilyen repülés során. Karrierje során Tang két különálló balesetet is túlélt, amelyeket technikai problémák, többek között egy meghibásodott üzemanyag-szintjelző okozott - írja a Daily Star.

Videón a hátborzongató baleset: