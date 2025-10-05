Helikopter zuhant a parkoló autóra, egy ember életét vesztette

Borzalmas helikopter-baleset történt Ausztráli nagyvárosában, Sydney-ben október 3-án. A helikopter a város Birch Street nevű utcájának parkoló autóira zuhant.
A környéken élők hallották a csattanást és meglátták a lezuhant helikopter roncsait, ezért azonnal tárcsázták a segélyhívót. A rendőrség és a mentőszolgálat a helyszínre siettet, ahol meglátták az összetört autókat és a darabjaira tört helikoptert.
A mentősök roncsok között két áldozata lettek figyelmesek. Egy felnőtt férfit kritikus állapotban találtak. A férfi életét percekig próbálták megmenteni, de végül nem sikerült az újraélesztési kísérlet.
A másik áldozat egy 19 éves férfi volt. Ő is súlyos sérüléseket szenvedett, de nem volt életveszélyes állapotban. A fiatal férfit a Liverpool Kórházba szállították, az állapota stabil.
A helyi rendőrség nyilatkozata szerint az Ausztrál Közlekedésbiztonsági Irodával együtt vizsgálják ki a helikopter-baleset körülményeit. Ezen felül a lakosság segítségét is kérik, ha valakinek van információja a balesetről, akkor ossza meg a hatóságokkal - írja a Mirror.
A helyszínt a Bankstown Rendőrségi Parancsnoksághoz tartozó tisztek biztosították, és a baleset okainak kivizsgálását az Ausztrál Közlekedésbiztonsági Iroda végzi.
