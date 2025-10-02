Szörnyű tragédia történt: véget vetett életének az 50 éves férfi

Az „Ezt láttam Veszprémben!” Facebook-csoportban egy felhasználó azt írta: „Köszönöm annak a 2 személynek, aki hajnalban vissza akarta húzni Öcsénket a veszprémi hídról. Ha olvassa, kérem jelentkezzen!” A két segítő sajnos nem tudta megmenteni a bejegyzés írójának öccsét, aki öngyilkosságot követett el a Szent István völgyhídnál. Sokan őszinte részvétüket fejezték ki a tragédia után – írja a Veol.hu.
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy egy ember leugrott a völgyhídról, és az esetet általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálják. Információk szerint egy középkorú férfi vetett véget életének azzal, hogy a mélybe ugrott. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője közölte:
A helyszínen egy 50 év körüli férfi bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére sajnos az életét vesztette
Nemrég, a szeptemberi közgyűlésen Porga Gyula, Veszprém polgármestere arról tájékoztatta a lakosságot, hogy elkészültek a tervek a viadukt biztonságosabbá tételéhez, de mivel a völgyhíd műemlék épület, a tervekről a hatóságokkal kell egyeztetni. Ha meglesz a jogerős építési engedély, a jövő évi költségvetésben biztosítják a szükséges forrást, ezzel talán visszaszorítva az öngyilkossági kísérletek számát.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot.
