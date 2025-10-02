Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Mentőhelikoptert riasztottak a magyar alpinistához, rendkívül nagy a baj

hegymászás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 19:05
Nagy MártonKlein Dávid
Helikopteres mentést kértek. Rendkívül súlyos a baj Nagy Márton hegymászónál.

Rendkívül súlyos gyomorpanaszokra ébredt csütörtökre virradóan, ezért helikopteres mentést kértek Nagy Márton hegymászóhoz, a Magyar Dhaulagiri Expedíció tagjához. A kiemelés előkészítés alatt van, erről társa, Klein Dávid alpinista számolt be a Facebook-oldalán.

Nagy Márton hegymászóhoz mentőhelikoptert riasztottak
Helikopteres mentést kértek Nagy Márton hegymászóhoz (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Gyógyszeres kezelést kapott Nagy Márton hegymászó

Klein Dávid azt írta, hogy Nagy Márton panaszai miatt műholdas telefonon konzultált az orvosokkal, gyógyszeres kezelést nyújtott a társának, majd kezdeményezte a helikopteres mentést a hegymászók biztosításához kapcsolódó Redpoint Travel Protection (American Alpine Club) szervezeten keresztül.

A helikopter azonban a kedvezőtlen időjárás miatt a még nem tudott felszállni. 

Klein Dávid elkíséri társát a nepáli Pokhara városba, és ha az alpinista állapota javul egy-két napon belül, együtt térnek majd vissza az alaptáborba. Amennyiben Nagy Márton képtelen lenne folytatni az expedíciót, Klein Dávid egyedül kísérli majd meg elérni oxigénpalack használata nélkül a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát.

A két hegymászó szeptember 16-án érte el a nepáli Dhaulagiri hegycsúcs 4750 méter magasan fekvő alaptáborát. Céljuk az volt, hogy magashegyi teherhordók segítsége és oxigénpalack használata nélkül érjék el a hegy csúcsát. Az elmúlt hetekben két sikeres akklimatizációs kört hajtottak végre a hegyen.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
