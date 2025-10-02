Mentőhelikoptert riasztottak a magyar alpinistához, rendkívül nagy a baj

Rendkívül súlyos gyomorpanaszokra ébredt csütörtökre virradóan, ezért helikopteres mentést kértek Nagy Márton hegymászóhoz, a Magyar Dhaulagiri Expedíció tagjához. A kiemelés előkészítés alatt van, erről társa, Klein Dávid alpinista számolt be a Facebook-oldalán.
Klein Dávid azt írta, hogy Nagy Márton panaszai miatt műholdas telefonon konzultált az orvosokkal, gyógyszeres kezelést nyújtott a társának, majd kezdeményezte a helikopteres mentést a hegymászók biztosításához kapcsolódó Redpoint Travel Protection (American Alpine Club) szervezeten keresztül.
A helikopter azonban a kedvezőtlen időjárás miatt a még nem tudott felszállni.
Klein Dávid elkíséri társát a nepáli Pokhara városba, és ha az alpinista állapota javul egy-két napon belül, együtt térnek majd vissza az alaptáborba. Amennyiben Nagy Márton képtelen lenne folytatni az expedíciót, Klein Dávid egyedül kísérli majd meg elérni oxigénpalack használata nélkül a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát.
A két hegymászó szeptember 16-án érte el a nepáli Dhaulagiri hegycsúcs 4750 méter magasan fekvő alaptáborát. Céljuk az volt, hogy magashegyi teherhordók segítsége és oxigénpalack használata nélkül érjék el a hegy csúcsát. Az elmúlt hetekben két sikeres akklimatizációs kört hajtottak végre a hegyen.
