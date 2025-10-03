3000 dollárért adta el kisbabáját egy gyöngyösi nő

Egészen elképesztő, hogy M. Gáti a magyar édesanyák újszülöttjeit árulta külföldön. Cége több kisbaba örökbefogadására specializálódott Amerikában. M. Gáti az Egyesült Államokban olyan magánvállalkozást alapított és működtetett, amely magyar állampolgárságú nők születendő gyermekeinek örökbefogadását bonyolította az USA-ban – írta meg a Heol.hu. A magyar édesanya a kisbaba „örökbefogadásáért” 3000 dollárt kapott.

A gyöngyösi nő így játszotta ki a rendszert. Fotó: Wesley Tingey / Unsplash (Illusztráció)

Az ügyészség egy 33 éves gyöngyösi nő ellen emelt vádat, mert megsértette a gyereknevelésre vonatkozó szabályokat. A megvádolt nő egy hirdetés útján került kapcsolatba M. Gátival, aki rábeszélte, hogy szüljön egy gyereket, akit majd eladnak egy amerikai házaspárnak „örökbefogadás” címszó alatt. A nő beleegyezett, és egy alkalmi szexuális kapcsolatba is belement kizárólag azért, hogy megfoganjon benne a gyermek – írja az Origo.

Kijátszotta a rendszert a gyöngyösi nő, de végül elkapták

Időközben azonban 1995-ben a magyar országgyűlés elfogadta a családjogi törvényt módosító jogszabályt, amely szigorította a magyar gyermekek külföldi örökbefogadását. Ekkor Gáti rábeszélte a nőt, hogy utazzon ki az USA-ba, és ott szülje meg a gyermeket. A nő elfogadta az ajánlatot, és a kaliforniai Santa Ana városában hozta világra a kisbabát, akit rögtön Thomas Arnoud E. néven anyakönyveztek. Még azon a napon szerződést kötött egy amerikai házaspárral az örökbefogadásról. Amint megkapta a 3000 dollárt, hazautazott.

A magyar hatóságok ekkor még nem értesültek a gyerek eladásáról, és a gyámügyi szervek itthon nem vették nyilvántartásba a kisbabát. A főügyészség a nő beismerő vallomása, a lefoglalt okirat és a tanúk beszámolói alapján emelt vádat ellene.