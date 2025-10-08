„Eltűnt a húgom, de senki sem tudja, hová lett” – Katalin kétségbeesetten keresi testvérét, Csillát

Már több mint egy hete, hogy nyoma veszett a 41 éves, jászberényi születésű nőnek, Péter Csillának, aki még szeptember végén tűnt el a szülei házából. Az elmondások alapján a fiatal nő éppen új életet kezdett volna, főként a korábbi párkapcsolata miatt. Csilla azonban szeptember 30-án a kora reggeli órákban miután elhagyta a lakást, eltűnt. Testvére, Katalin, a Borsnak elmondta, hogy az édesanyjuk teljesen kétségbe van esve, és most a nyilvánossághoz fordulnak, hogy megtalálják Csillát.

A rendőrség eltűnés miatt keresi a 41 éves Péter Csillát (született: Kukléta Csilla) Fotó: Police.hu

Másnap kezdett volna dolgozni az új munkahelyén, de még előtte eltűnt

Lapunk megkeresésére, Katalin, Csilla testvére beszámolt a rejtélyes eltűnés körülményeiről.

Most lett volna egy hete, hogy hazaköltözött a családhoz, hogy rendbe hozza az életét. Már talált is munkát Jászberényben, ahol másnap kezdett volna, de az éjszaka folyamán eltűnt

– mondta el Katalin a lapunknak, aki hozzátette, hogy szemtanúk beszámolói szerint Csillát utoljára Nagykőrösön látták egy román származású férfival, akivel úgy tűnt, hogy akár szoros kapcsolatban is állhatott.

A rendőrség folytatja a nyomozást

A rendőrség a police.hu-n az eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyeket összegyűjtő oldalán is közzétette Csilla eltűnését, ám a család egyelőre még nem lélegezhet fel, hiszen nincs új fejlemény a nyomozás állásával kapcsolatban. Az eddigi információk szerint Katalin úgy véli, hogy a kábítószerek is nagy szerepet játszhatnak Csilla eltűnésében.

Hallottunk róla, hogy a férfi, akinél lehet, milyen körülmények között él, és felmerült a drogok használata is

– mondta Katalin, aki kihangsúlyozta, hogy nem szeretnének senkit rágalmazni, csak válaszokat keresnek a szerettük eltűnése kapcsán. Az állítását pedig arra alapozza, hogy a munkája révén jól ismeri a környéken előforduló, főként dizájner drogok okozta problémákat, és nem zárja ki, hogy ezeknek is köze lehet Csilla eltűnéséhez.

Egy emberként fogott össze a helyi közösség Csilla érdekében

Az eltűnéssel kapcsolatban arról számolt be Katalin, hogy többen is összefogtak, hogy segítsenek megtalálni Csillát.

Sokan vagyunk, akik minden erőnkkel azon vagyunk, hogy előkerüljön. Ezért biztos vagyok benne, hogy Csilla biztosan látja, hogy keressük. Úgyhogy csak annyit szeretnék kérni, hogy jelentkezzen, akár üzenetben, és mondja azt, hogy jól van

– kérte Katalin a testvérétől.