„Eltűnt a húgom, de senki sem tudja, hová lett” – Katalin kétségbeesetten keresi testvérét, Csillát

Már több mint egy hete, hogy nyoma veszett a 41 éves, jászberényi születésű nőnek, Péter Csillának, aki még szeptember végén tűnt el a szülei házából. Az elmondások alapján a fiatal nő éppen új életet kezdett volna, főként a korábbi párkapcsolata miatt. Csilla azonban szeptember 30-án a kora reggeli órákban miután elhagyta a lakást, eltűnt. Testvére, Katalin, a Borsnak elmondta, hogy az édesanyjuk teljesen kétségbe van esve, és most a nyilvánossághoz fordulnak, hogy megtalálják Csillát.
Lapunk megkeresésére, Katalin, Csilla testvére beszámolt a rejtélyes eltűnés körülményeiről.
Most lett volna egy hete, hogy hazaköltözött a családhoz, hogy rendbe hozza az életét. Már talált is munkát Jászberényben, ahol másnap kezdett volna, de az éjszaka folyamán eltűnt
– mondta el Katalin a lapunknak, aki hozzátette, hogy szemtanúk beszámolói szerint Csillát utoljára Nagykőrösön látták egy román származású férfival, akivel úgy tűnt, hogy akár szoros kapcsolatban is állhatott.
A rendőrség a police.hu-n az eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyeket összegyűjtő oldalán is közzétette Csilla eltűnését, ám a család egyelőre még nem lélegezhet fel, hiszen nincs új fejlemény a nyomozás állásával kapcsolatban. Az eddigi információk szerint Katalin úgy véli, hogy a kábítószerek is nagy szerepet játszhatnak Csilla eltűnésében.
Hallottunk róla, hogy a férfi, akinél lehet, milyen körülmények között él, és felmerült a drogok használata is
– mondta Katalin, aki kihangsúlyozta, hogy nem szeretnének senkit rágalmazni, csak válaszokat keresnek a szerettük eltűnése kapcsán. Az állítását pedig arra alapozza, hogy a munkája révén jól ismeri a környéken előforduló, főként dizájner drogok okozta problémákat, és nem zárja ki, hogy ezeknek is köze lehet Csilla eltűnéséhez.
Az eltűnéssel kapcsolatban arról számolt be Katalin, hogy többen is összefogtak, hogy segítsenek megtalálni Csillát.
Sokan vagyunk, akik minden erőnkkel azon vagyunk, hogy előkerüljön. Ezért biztos vagyok benne, hogy Csilla biztosan látja, hogy keressük. Úgyhogy csak annyit szeretnék kérni, hogy jelentkezzen, akár üzenetben, és mondja azt, hogy jól van
– kérte Katalin a testvérétől.
Ezt viselte Csilla az eltűnésekor
Katalin információi szerint Csilla ruházata eléggé hiányos volt. Ezek szerint egy pizsamában, egy piros Minnie egér mintás köntösben tűnt el és egy papucs volt a lábán. A körözési fotója is eltérhet a mostani kinézetétől, hiszen a jelenlegi hajszíne fekete.
Ha bárki bármilyen információval rendelkezik Csilla tartózkodási helyéről, kérjük, értesítse a rendőrséget, vagy vegye fel a kapcsolatot a családdal!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.