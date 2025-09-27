Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnése: fontos közleményt adott ki a kutató-mentő szolgálat

Ahogy arról a Bors korábban már többször is beszámolt, szinte már az egész ország azon dolgozik, hogy megtalálják Kaszás Nikolettet. A fiatal nő még 2025. szeptember 7-én tűnt el rejtélyes körülmények között, az eddigi információk alapkén Niki túrázni indult a Rám-szakadékhoz, amiről a szeretteinek is beszámolt.
Úgy tudni, a túrát sikeresen befejezte, végeztével még a párját is hívta telefonon, majd hajnalban a lánynak rejtélyesen nyoma veszett. Azóta senki sem látta Nikit. Mindenki csak találgatja, hogy mi történhetett a fiatal és életerős lánnyal, szeptember 28-án, vasárnap több százan segítenek majd a keresésben.
A Bors korábban már megírta, hogy a vasárnapi Pilisszentlászlón tervezett keresésben több száz önkéntes vesz majd rész, akiket a remény hajt előre. Kovács István a Vácért Polgárőség Egyesület alelnöke szervezésében élőláncos és keresőkutyás keresést szerveztek, amire több, mint 300 ember jelentkezett. A szakember szerint, ha akarnának se tudnának több segítséget elfogadni, ugyanis koordinálhatatlanná válna a tömeg.
Azt kell mondanom, hogy túljelentkezés van a kutatásra
– kezdte a Borsnak a szervezet alelnöke, majd hozzátette:
-Több, mint 300 önkéntes jelentkezett. Az egyes területeket zónákra osztják, majd ezeket élő csatárláncban kutatják át. Illetve lesznek olyan zónák is, ahol a kutyák egyedül fognak dolgozni, ugyanis oda csak azok tudnak bemenni.
Nagyjából 25-30 fő lesz egy csapatban, akik egymástól egy méterre fognak egyenes vonalban haladni az erdőben, így fogják keresni a fiatal lányt.
A kereséssel kapcsolatban most a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat is megosztott egy bejegyzést a Facebook-oldalán.
A bejegyzésben kitérnek arra, hogy rengeteg kérdés érkezett hozzájuk is a vasárnapi eseményekről, ezért döntöttek úgy, hogy egy posztban összegyűjtik a legfontosabb tudnivalókat.
Összefoglalójuk szerint a keresés koordinációját a Pest vármegyei rendőrség vagyis a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság végzi, és a kereséssel kapcsolatos kommunikációt szintén a rendőrség koordinálja. A kutatásban résztvevő csapatokat minden esetben rendőr fogja koordinálni. Minden keresőlánc a rendőrség részvételével végzi a kutatást.
Bejegyzésüket azzal zártak, hogy a folyamatosan beérkező információk, adatok alapján rendőrség koordinációjával, szolgálatuk, a polgárőrség, túrázók részvételével mindeddig 184 km hosszú túraútvonal és annak a közvetlen környezete lett átvizsgálva.
A vasárnapra kijelölt terület a legutolsó ismert tartózkodási hely köré összpontosul és méretét tekintve több, mint 2,5 millió négyzetméter. Mivel a túraútvonalak át lettek vizsgálva, így a keresés fókusza a fás és bokros területekre korlátozódik. Mindenféle információk láttak napvilágot az eltűnés körülményeivel kapcsolatban, de most hagyatkozzunk a tényekre. A rendőrség által kijelölt terület átvizsgálása a holnapi nap egyetlen feladata. Ezúton is köszönjük mindazoknak akik eddig időt és energiát fordítottak a keresésre és előre is köszönjük a holnapi résztvevőknek a segítő szándékot
– írták.
A vasárnapi kereséssel kapcsolatos részletesebb információkat a a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat bejegyzésében nézheted meg:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.