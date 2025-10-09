Hátborzongató rejtély a Pilisben - ott tűnt el egy matektanár, ahol Kaszás Nikolett holttestét megtalálták

Újabb eltűnés a Pilisben! Információink szerint az 55 éves, matektanárként dolgozó Miklovicz Andrásnak veszett nyoma. Az elsődleges információk szerint a férfi Budapestről indult el feltehetően a Pilisbe vagy a Visegrádi-hegységbe, de azóta se tért haza. Tucatnyi eltűntkereső indult a nyomába, de egyelőre nem találták meg. A Bors azonban megtudott néhány hátborzongató részletet az üggyel kapcsolatban.

Újabb eltűnés a Pilisben. Andrásnak október 3-án veszett nyoma Fotó: police.hu

Eltűnés a Pilisben: Kaszás Nikolett után Andrásnak veszett nyoma

Kaszás Nikolettnek még szeptember 7-én veszett nyoma a Pilisben. Hetekig eltűntként keresték, majd egy nagyszabású keresés során egy kutyás önkéntes megtalálta a lány testét. A Bors információi szerint a lány mellett egy palackban fagyállót találtak, így nem kizárt, hogy öngyilkos lett. Az egész országot megrázta az ügy, arra azonban senki sem számított, hogy ugyanott, nem sokkal később újabb eltűnés történik.

Korábban is eltűnt a férfi a Pilisben Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

Az 55 éves, matektanárként dolgozó Miklovicz Andrásnak október 3-án veszett nyoma. Az elsődleges információk szerint ő is a Pilisbe ment, mint korábban Nikolett. A Bors információi szerint azonnal keresőcsapatok indultak utána, de egyelőre nem találták meg. Lapunk elérte a férfi családját, akik azt mondták, hogy egyelőre nem kívánnak nyilatkozni, de kiderült, hogy nagyon megviseli őket András eltűnése. Elárulták, nem az első, hogy a férfit eltűntként keresik.

Súlyos sérülésekkel szállították kórházba Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

Korábban mentőhelikopterrel mentették a Pilisből

A Bors információi szerint korábban Andrásnak még augusztus elején veszett nyoma. Ekkor is a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat igyekezett megtalálni az eltűntet. Közleményük szerint akkor a férfi öngyilkossági szándékkal kárt tett magában a Pilis-tető alatti rét bokros területén. A súlyos sérüléseket szenvedő Andrásra egy biciklis talált rá, aki azonnal segítséget hívott. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, a férfit kórházba szállították.

Mentőhelikopter érkezett a férfiért Fotó: Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

Úgy tudjuk, hogy az eltűntkeresők a azonnal ugyan arra a területre mentek vissza, ahol András megtalálták korábban, ám nem jártak sikerrel. Továbbra is tart a kutatás.