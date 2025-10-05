Kaszás Nikolett halála: Megszólalt a tűzoltónő, mélyen megrendítette, amit látott

Életeket mentenek, eltűnt emberek után kutatnak, mentőkutyákkal. Legutóbb Kaszás Nikolett keresésében vettek részt, de a törökországi földrengés sújtotta területeken is kint voltak. Ők a HUNOR állami mentőszervezet, kutyás egységének tagjai. Mi motiválja őket a keresésben - erről kérdeztük Leczki Sarolta tűzoltót, a Fővárosi Mentőkutyás Szolgálat és a HUNOR K9 egységének vezetőjét.
Mindig az motivál minket, hogy bárhogyan is, de megtaláljuk és visszaadjuk a szeretteiknek az eltűnt személyt
- meséli Sarolta. Sajnos, a legtöbb esetben ezeknél a kereséseknél vagy nem találják meg az eltűnt személyt, vagy ha már annyi idő eltelt az eltűnés óta, akkor már nem él.
Vannak megrázó és felemelő pillanatok. Törökországban, több embert is megtaláltunk a romok alatt. Az felemelő érzés
- folytatja a tűzoltó. Az esetek többségében fel vannak készülve - már csak az idő múlása miatt is -, hogy élve már nem fogják megtalálni a keresett személyt.
Minden eset más, minden helyszín más. Ennyi év alatt az ember megszokja, vagy legalábbis fel van készülve. Megráznak minket a helyszínek, ahol dolgozunk. De, ha túlságosan belevonódunk érzelmileg, akkor nem tudunk hatékonyan segíteni
- meséli Leczki Sarolta, aki jelenleg, a Nemzetközi Mentőkutya Szövetség által minden évben megrendezésre kerülő, legmagasabb szintű mentőkutya bevethetőségi vizsgán vesz részt, Ausztriában.
A sikeres csapatok nemcsak kivételes képességeiket bizonyítják, hanem azt a rugalmasságot és elszántságot is, amelyre szükség van, amikor életek forognak kockán. Az idei évben mind a minősítést végző szakértők, mind a sikeres résztvevők között találhatunk ismerős neveket: Ninja, aki Törökországot is megjárt rutinos mentőkutya és Huba egyaránt sikeresen teljesítették a kihívásokkal teli vizsgát, gazdáikkal együtt. Leczki Sarolta tűzoltó számára még nem ért véget a hét, tovább folytatja szakértői munkáját, összesen 32, a világ különböző pontjairól érkező mentőkutyás team munkájának bírálatában is részt vesz.
