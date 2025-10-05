Kaszás Nikolett halála: Megszólalt a tűzoltónő, mélyen megrendítette, amit látott

Életeket mentenek, eltűnt emberek után kutatnak, mentőkutyákkal. Legutóbb Kaszás Nikolett keresésében vettek részt, de a törökországi földrengés sújtotta területeken is kint voltak. Ők a HUNOR állami mentőszervezet, kutyás egységének tagjai. Mi motiválja őket a keresésben - erről kérdeztük Leczki Sarolta tűzoltót, a Fővárosi Mentőkutyás Szolgálat és a HUNOR K9 egységének vezetőjét.

A mentőkutyás csapat legutóbb Kaszás Nikolett keresésében vett részt. Fotó: Police.hu

Egy céljuk volt Kaszás Nikolett keresésénél

Mindig az motivál minket, hogy bárhogyan is, de megtaláljuk és visszaadjuk a szeretteiknek az eltűnt személyt

- meséli Sarolta. Sajnos, a legtöbb esetben ezeknél a kereséseknél vagy nem találják meg az eltűnt személyt, vagy ha már annyi idő eltelt az eltűnés óta, akkor már nem él.

A HUNOR kutyás egységének tagjai, Törökországban is mentettek. Több sikeres keresést is végrehajtottak, a földrengés sújtotta területen. Fotó: beküldve

Vannak megrázó és felemelő pillanatok. Törökországban, több embert is megtaláltunk a romok alatt. Az felemelő érzés

- folytatja a tűzoltó. Az esetek többségében fel vannak készülve - már csak az idő múlása miatt is -, hogy élve már nem fogják megtalálni a keresett személyt.

Minden eset más, minden helyszín más. Ennyi év alatt az ember megszokja, vagy legalábbis fel van készülve. Megráznak minket a helyszínek, ahol dolgozunk. De, ha túlságosan belevonódunk érzelmileg, akkor nem tudunk hatékonyan segíteni

- meséli Leczki Sarolta, aki jelenleg, a Nemzetközi Mentőkutya Szövetség által minden évben megrendezésre kerülő, legmagasabb szintű mentőkutya bevethetőségi vizsgán vesz részt, Ausztriában.

Ninja és Huba sikeresen levizsgáztak. Teljesítették az összes feladatot Fotó: Olvasói

Ninja és Huba jól vizsgázott

A sikeres csapatok nemcsak kivételes képességeiket bizonyítják, hanem azt a rugalmasságot és elszántságot is, amelyre szükség van, amikor életek forognak kockán. Az idei évben mind a minősítést végző szakértők, mind a sikeres résztvevők között találhatunk ismerős neveket: Ninja, aki Törökországot is megjárt rutinos mentőkutya és Huba egyaránt sikeresen teljesítették a kihívásokkal teli vizsgát, gazdáikkal együtt. Leczki Sarolta tűzoltó számára még nem ért véget a hét, tovább folytatja szakértői munkáját, összesen 32, a világ különböző pontjairól érkező mentőkutyás team munkájának bírálatában is részt vesz.