Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Aurél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kaszás Nikolett halála: Megszólalt a tűzoltónő, mélyen megrendítette, amit látott

mentőkutyás szolgálat
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 20:20
földrengés törökországeltűnt lányhalott
Ők azok, akik az eltűnt személyek után kutatnak. Legutóbb Kaszás Nikolett keresésében vettek részt, a mentőkutyás keresők. Ez nem egy munka, ez egy hivatás. Mindig fel vannak készülve a legrosszabbra, de a cél az, hogy visszaadják az eltűnt személyt a szeretteiknek.

Életeket mentenek, eltűnt emberek után kutatnak, mentőkutyákkal. Legutóbb Kaszás Nikolett keresésében vettek részt, de a törökországi földrengés sújtotta területeken is kint voltak. Ők a HUNOR állami mentőszervezet, kutyás egységének tagjai. Mi motiválja őket a keresésben - erről kérdeztük Leczki Sarolta tűzoltót, a Fővárosi Mentőkutyás Szolgálat és a HUNOR K9 egységének vezetőjét.

Kaszás Nikolett
A mentőkutyás csapat legutóbb Kaszás Nikolett keresésében vett részt. Fotó: Police.hu

Egy céljuk volt Kaszás Nikolett keresésénél

 

Mindig az motivál minket, hogy bárhogyan is, de megtaláljuk és visszaadjuk a szeretteiknek az eltűnt személyt

- meséli Sarolta. Sajnos, a legtöbb esetben ezeknél a kereséseknél vagy nem találják meg az eltűnt személyt, vagy ha már annyi idő eltelt az eltűnés óta, akkor már nem él.

A HUNOR kutyás egységének tagjai, Törökországban is mentettek. Több sikeres keresést is végrehajtottak, a földrengés sújtotta területen. Fotó: beküldve

Vannak megrázó és felemelő pillanatok. Törökországban, több embert is megtaláltunk a romok alatt. Az felemelő érzés

- folytatja a tűzoltó. Az esetek többségében fel vannak készülve - már csak az idő múlása miatt is -, hogy élve már nem fogják megtalálni a keresett személyt. 

 

Minden eset más, minden helyszín más. Ennyi év alatt az ember megszokja, vagy legalábbis fel van készülve. Megráznak minket a helyszínek, ahol dolgozunk. De, ha túlságosan belevonódunk érzelmileg, akkor nem tudunk hatékonyan segíteni

- meséli Leczki Sarolta, aki jelenleg, a Nemzetközi Mentőkutya Szövetség által minden évben megrendezésre kerülő, legmagasabb szintű mentőkutya bevethetőségi vizsgán vesz részt, Ausztriában. 

Ninja és Huba sikeresen levizsgáztak. Teljesítették az összes feladatot Fotó: Olvasói

Ninja és Huba jól vizsgázott

A sikeres csapatok nemcsak kivételes képességeiket bizonyítják, hanem azt a rugalmasságot és elszántságot is, amelyre szükség van, amikor életek forognak kockán. Az idei évben mind a minősítést végző szakértők, mind a sikeres résztvevők között találhatunk ismerős neveket: Ninja, aki Törökországot is megjárt rutinos mentőkutya és Huba egyaránt sikeresen teljesítették a kihívásokkal teli vizsgát, gazdáikkal együtt. Leczki Sarolta tűzoltó számára még nem ért véget a hét, tovább folytatja szakértői munkáját, összesen 32, a világ különböző pontjairól érkező mentőkutyás team munkájának bírálatában is részt vesz.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu