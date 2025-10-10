Augusztus óta nem tudni semmit a 16 éves lányról - a rendőrség a lakosság segítségét kéri eltűnése ügyében

A Debreceni Rendőrkapitányság 09010-157/1457/2025. körözési számon folytat eljárást a 16 éves J. Nóra eltűnése ügyében.
A fiatal lány augusztus óta ismeretlen helyen tartózkodik, és azóta sem adott életjelet magáról. A rendőrség eddigi kísérletei felkutatására ezidáig nem vezettek eredményre.
Nóra körülbelül 165 centiméter magas, fekete hajú, és eltűnésekor fehér pólót viselt. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg nem törlik a körözést.
A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható lányt felismeri, vagy tud valamit tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4.), vagy hívja a 06-52/457-040-es telefonszámot. Bejelentés tehető továbbá a 06-80/555-111 Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívón.
