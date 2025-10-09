Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Hónapok óta senki sem látta: eltűnés miatt keres a rendőrség egy szolnoki kislányt

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 09:40
Több mint három hónapja nyoma veszett egy 12 éves szolnoki lánynak. A rendőrség most a lakosság segítségét kéri a keresésében.

Körözési eljárást folytat a Szolnoki Rendőrkapitányság F. Marietta Lola eltűnése ügyében.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a fiatal eltűnésének ügyében.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri a fiatal eltűnésének ügyében. (Képünk illusztráció) Fotó: Police.hu

Hónapok óta keresi a rendőrség az eltűnt fiatalt

A 12 éves, szolnoki lány idén július 9-én távozott gondozási helyéről ismeretlen helyre, és azóta nem adott magáról életjelet. A hatóságok azóta is kitartóan keresik, de eddig minden próbálkozás eredménytelennek bizonyult.

Marietta Lola 150 centiméter magas, barna szemű, hosszú sötét hajú. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, hívja a 06-56-501-600-as számot, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
