Hónapok óta senki sem látta: eltűnés miatt keres a rendőrség egy szolnoki kislányt

Körözési eljárást folytat a Szolnoki Rendőrkapitányság F. Marietta Lola eltűnése ügyében.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a fiatal eltűnésének ügyében. (Képünk illusztráció) Fotó: Police.hu

Hónapok óta keresi a rendőrség az eltűnt fiatalt

A 12 éves, szolnoki lány idén július 9-én távozott gondozási helyéről ismeretlen helyre, és azóta nem adott magáról életjelet. A hatóságok azóta is kitartóan keresik, de eddig minden próbálkozás eredménytelennek bizonyult.

Marietta Lola 150 centiméter magas, barna szemű, hosszú sötét hajú. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, hívja a 06-56-501-600-as számot, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.