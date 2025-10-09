Új fejlemények vannak Péter Csilla rejtélyes eltűnésének ügyében

Továbbra sincs semmi nyoma a 41 éves jászjákóhalmai nőnek, Péter Csillának, aki már több mint egy hete tűnt el. A szülei otthonában látta utoljára családja. Ami ezután történt, kísérteties. A családja kétségbeesetten próbálja megtudni, hogy mi történt vele.
Csilla testvére, Katalin most újabb részleteket osztott meg az eltűnés kapcsán. Állítása szerint a rendőrség már tudhatja, hol van az eltűnt nő.
Azt mondták, tudatában vannak annak, hol található a húgom, de azóta sem kaptunk semmiféle konkrét információt. Csak annyit hallottunk, hogy egyes szemtanúk egy boltban látták Csillát, pizsamában
– mondta Katalin.
Katalin már korábban elmondta, hogy Csillát egy rózsaszín papucsban és köntösben látták elhagyni az otthonát, másnap pedig több szemtanú is felismerni vélte Jászapátin, ahol az eladók szerint valóban ő járt be az egyik boltba.
A család egyelőre kétségek között él. Nem tudják, hogy miért nem tudhatnak meg többet. A legfontosabb az lenne, hogy annyit áruljanak el nekik, hogy Csilla jól van, még ha nem is akar hazamenni.
A rendőrség a Bors megkeresésére is csak szűkszavúan válaszolt.
megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a körözési eljárás jelenleg is folyamatban van. Az ügy releváns adatait az eljáró hatóság a körözési oldalon feltüntette.
– válaszolta az MRFK Kommunikációs Szerve.
Katalin szerint Csilla az eltűnését megelőző napokban láthatóan idegesebb, zaklatottabb volt, mint korábban.
Az eltűnése előtti éjszakán még felhívott. Kicsit frusztráltnak és ingerültnek tűnt, másnapra pedig egyszerűen nyoma veszett
– idézte fel Katalin, aki elmondta azt is, hogy a testvére vélhetően egy férfival találkozhatott az eltűnése előtt, akivel akár valamilyen kapcsolatba is kerülhetett, de erről semmi biztosat nem tud.
Ahogy korábban megírtuk, Katalin korábban már utalt arra, hogy a húga eltűnésében a drogok is szerepet játszhattak. Ezt azért véli, mert a munkája révén maga is jól ismeri a környéken előforduló, főként dizájnerdrogok okozta problémákat.
Sajnos ezek a szerek már mindenhol megtalálhatók, és a környéken is hatalmas gondot jelentenek
– magyarázta Katalin, aki úgy véli, hogy a hatóságok minden információval rendelkeznek, hogy megtalálják a húgát.
– Jelenleg minden nappal egyre jobban félek, hogy sosem kerül elő a húgom – zárta szavait.
A rendőrség eltűnt személyeket nyilvántartó hivatalos oldalán még mindig szerepel Péter Csilla neve, a körözést elrendelő szervként pedig a Kecskeméti Rendőrkapitányság van feltüntetve.
