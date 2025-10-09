Új fejlemények vannak Péter Csilla rejtélyes eltűnésének ügyében

Továbbra sincs semmi nyoma a 41 éves jászjákóhalmai nőnek, Péter Csillának, aki már több mint egy hete tűnt el. A szülei otthonában látta utoljára családja. Ami ezután történt, kísérteties. A családja kétségbeesetten próbálja megtudni, hogy mi történt vele.

A testvére már üzent Csillának, hogy térjen haza, aki azóta sem jelentkezett a családjánál. Fotó: Police.hu

„Egy szál köntösben járkálhatott az utcán”

Csilla testvére, Katalin most újabb részleteket osztott meg az eltűnés kapcsán. Állítása szerint a rendőrség már tudhatja, hol van az eltűnt nő.

Azt mondták, tudatában vannak annak, hol található a húgom, de azóta sem kaptunk semmiféle konkrét információt. Csak annyit hallottunk, hogy egyes szemtanúk egy boltban látták Csillát, pizsamában

– mondta Katalin.

Katalin már korábban elmondta, hogy Csillát egy rózsaszín papucsban és köntösben látták elhagyni az otthonát, másnap pedig több szemtanú is felismerni vélte Jászapátin, ahol az eladók szerint valóban ő járt be az egyik boltba.

A család egyelőre kétségek között él. Nem tudják, hogy miért nem tudhatnak meg többet. A legfontosabb az lenne, hogy annyit áruljanak el nekik, hogy Csilla jól van, még ha nem is akar hazamenni.

A rendőrség a Bors megkeresésére is csak szűkszavúan válaszolt.

megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a körözési eljárás jelenleg is folyamatban van. Az ügy releváns adatait az eljáró hatóság a körözési oldalon feltüntette.

– válaszolta az MRFK Kommunikációs Szerve.

Péter Csilla, lánynevén Kukléti Csilla, Jászberényben született 1984-ben. Fotó: Police.hu

„Csilla frusztrált volt, mielőtt eltűnt”

Katalin szerint Csilla az eltűnését megelőző napokban láthatóan idegesebb, zaklatottabb volt, mint korábban.

Az eltűnése előtti éjszakán még felhívott. Kicsit frusztráltnak és ingerültnek tűnt, másnapra pedig egyszerűen nyoma veszett

– idézte fel Katalin, aki elmondta azt is, hogy a testvére vélhetően egy férfival találkozhatott az eltűnése előtt, akivel akár valamilyen kapcsolatba is kerülhetett, de erről semmi biztosat nem tud.