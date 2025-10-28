Elaludt munka közben a benzinkúti dolgozó Üllőn, csúnyán kifosztották: 1,5 milliót loptak a tolvajok

A közlemény szerint a két, többszörösen büntetett előéletű üllői férfi 2023. január 27-én éjfél körül érkezett az üllői benzinkútra. Tankolás után fizetni akartak, de az üzletben nem láttak senkit. A vádlottak egy darabig várakoztak, majd körülnézve a helyiségben észrevették a mélyen alvó pénztárost. Egyikük a nyitott pénztárgépekből csaknem másfél millió forintot kivett, majd távoztak. Rövid idő múlva a vádlottak visszatértek, és az ellopott pénzből egy kisebb összeget visszatettek a pénztárgépbe, hogy cselekményüket később észleljék. Pár perc múlva a pénztáros felébredt, és egy vásárló fizetése során észlelte a lopást - írták.

Illusztráció / Fotó: Takács József / Észak Magyarország

A Monori Járási Ügyészség a vádlottakat minősített lopás bűntettével vádolja, velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés, pénzbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a sértettnek okozott kár megtérítését indítványozta. Az ügyben a Monori Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.