Bolti lopásokra szakosodott családot kaptak el a rendőrök - több városban is fosztogattak

Az esztergomi nyomozók három főt, köztük két férfit és egy nőt, hallgattak ki gyanúsítottként, akik összesen 73 pár cipőt loptak el különböző üzletekből. A gyanú szerint a trió megélhetését rendszeres bolti lopásokból biztosította.
A bűncselekmény-sorozat szeptemberben zajlott: előbb Veszprémben 5-én, majd Esztergomban 18-án, végül Nyíregyházán 25-én csaptak le. Minden alkalommal hasonló módszert alkalmaztak, a nő elterelte az eladók figyelmét, miközben a két férfi eltávolította az áruvédelmi eszközöket, majd fizetés nélkül több fordulóban kivitte a lábbeliket.
A lopások összértéke megközelíti az 1,7 millió forintot. A nyomozók rövid idő alatt beazonosították az ócsai családot, és házkutatás során más bűncselekményekből származó tárgyakat is találtak.
A három gyanúsítottat az esztergomi rendőrök üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás bűntette miatt őrizetbe vették - közölte a rendőrség.
