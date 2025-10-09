Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Bolti lopásokra szakosodott családot kaptak el a rendőrök - több városban is fosztogattak

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 17:10
őrizetbe veszcsaládlopás
Három városban is fosztogatott az a lopásra szakosodott család, akik 73 cipőt tulajdonítottak. A lopott tárgyakra a rendőrség otthonukban bukkant rá, és elérték az1,7 millió forintot

Az esztergomi nyomozók három főt, köztük két férfit és egy nőt, hallgattak ki gyanúsítottként, akik összesen 73 pár cipőt loptak el különböző üzletekből. A gyanú szerint a trió megélhetését rendszeres bolti lopásokból biztosította.

A család otthonában más lopásból származó tárgyakra is bukkantak.
A család otthonában más lopásból származó tárgyakra is bukkantak. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Három városban is lecsapott a lopásra szakosodott család

A bűncselekmény-sorozat szeptemberben zajlott: előbb Veszprémben 5-én, majd Esztergomban 18-án, végül Nyíregyházán 25-én csaptak le. Minden alkalommal hasonló módszert alkalmaztak, a nő elterelte az eladók figyelmét, miközben a két férfi eltávolította az áruvédelmi eszközöket, majd fizetés nélkül több fordulóban kivitte a lábbeliket.

A lopások összértéke megközelíti az 1,7 millió forintot. A nyomozók rövid idő alatt beazonosították az ócsai családot, és házkutatás során más bűncselekményekből származó tárgyakat is találtak.

A három gyanúsítottat az esztergomi rendőrök üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás bűntette miatt őrizetbe vették - közölte a rendőrség.

 

