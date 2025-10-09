Bolti lopásokra szakosodott családot kaptak el a rendőrök - több városban is fosztogattak

Az esztergomi nyomozók három főt, köztük két férfit és egy nőt, hallgattak ki gyanúsítottként, akik összesen 73 pár cipőt loptak el különböző üzletekből. A gyanú szerint a trió megélhetését rendszeres bolti lopásokból biztosította.

A család otthonában más lopásból származó tárgyakra is bukkantak. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Három városban is lecsapott a lopásra szakosodott család

A bűncselekmény-sorozat szeptemberben zajlott: előbb Veszprémben 5-én, majd Esztergomban 18-án, végül Nyíregyházán 25-én csaptak le. Minden alkalommal hasonló módszert alkalmaztak, a nő elterelte az eladók figyelmét, miközben a két férfi eltávolította az áruvédelmi eszközöket, majd fizetés nélkül több fordulóban kivitte a lábbeliket.

A lopások összértéke megközelíti az 1,7 millió forintot. A nyomozók rövid idő alatt beazonosították az ócsai családot, és házkutatás során más bűncselekményekből származó tárgyakat is találtak.

A három gyanúsítottat az esztergomi rendőrök üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás bűntette miatt őrizetbe vették - közölte a rendőrség.