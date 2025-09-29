Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Lopás történt egy benzinkúton: hihetetlen mit vitt el a rabló - Videó!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 14:51 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 29. 14:52
130 ezer forint értékben vitt el tárgyakat.
Benyújtották a lopás miatti vádiratot az ellen a férfi ellen, aki egy kisbéri benzinkút parkolójából jogtalanul tulajdonított el 130 ezer forint értékben tárgyakat. A vádirat szerint a tolvaj egy másik autós utánfutójáról pakolt le nagy értékű tárgyakat. Csavarhúzóval leszerelte azokat, és elvitte saját ingatlanjához, hogy később a saját utánfutójához használja. 

Lopás miatti vádiratot nyújtottak be a férfi ellen
Lopás miatti vádiratot nyújtottak be a férfi ellen Fotó: Police.hu

Lopás a benzinkúton: az ítélet

Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatása az eset 2024 szeptemberében történt a kisbéri benzinkút parkolójában. A lopás ügyében a hatóság a bíróság elé terjesztette az ügyet, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Az eltulajdonított tárgyak visszakerültek a sértetthez. 

Az ügyészség javaslata szerint a bíróság tárgyalás nélkül pénzbüntetéssel sújthatja az elkövetőt

 - írja a Kemma.

 

