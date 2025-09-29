Lopás történt egy benzinkúton: hihetetlen mit vitt el a rabló - Videó!

Benyújtották a lopás miatti vádiratot az ellen a férfi ellen, aki egy kisbéri benzinkút parkolójából jogtalanul tulajdonított el 130 ezer forint értékben tárgyakat. A vádirat szerint a tolvaj egy másik autós utánfutójáról pakolt le nagy értékű tárgyakat. Csavarhúzóval leszerelte azokat, és elvitte saját ingatlanjához, hogy később a saját utánfutójához használja.
Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatása az eset 2024 szeptemberében történt a kisbéri benzinkút parkolójában. A lopás ügyében a hatóság a bíróság elé terjesztette az ügyet, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Az eltulajdonított tárgyak visszakerültek a sértetthez.
Az ügyészség javaslata szerint a bíróság tárgyalás nélkül pénzbüntetéssel sújthatja az elkövetőt
- írja a Kemma.
