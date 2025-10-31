Ügyelet után halt meg a fiatal magyar doktornő: megölték vagy öngyilkos lett?

Jelenleg is nagy erőkkel nyomoznak a hatóságok a szomszédban: a romániai Bodza–Buzău–megyei sürgősségi kórház magyar származású sebész-orvosigazgatója, a 37 éves Ștefania Szabo ugyanis vasárnap, az ügyeletet követően rejtélyes körülmények közt vesztette életét. A doktornő holttestére csak másnap találtak rá az orvosi szobában.

Rejtélyes körülmények közt vesztette életét a doktornő Fotó: Unsplash

Aggasztó szer jelenlétét mutatta ki a boncolás a doktornő szervezetében

Az Origo most arról ír: a doktornő szervezetében a boncolás egy orvosi altatót, propofolt mutatott ki. Ez egy rendkívül veszélyes szer, ha nem megfelelően adagolják, halált is okozhat. Épp ezért senki sem adhatja be magának, használata csakis ellenőrzött, kórházi környezetben, szakember adagolásával engedélyezett. A szer jelenléte azonban nem hogy leszűkítette volna a halálokokat, de valósággal kitágította: elképzelhető ugyanis, hogy Szabo öngyilkosságot követett el, ahogy az is, hogy emberölés áldozata lett, és a szerrel végeztek vele. Azonban az is előfordulhat, hogy baleset történt.

Az oldal arról ír: bizonyos értelemben mindhárom eshetőség valószerűtlen, épp ezért olyan rejtélyes az ügy. A doktornőt rendkívül lelkesnek ismerték, aki egész életét a kórháznak szentelte. "Nagyon sokat dolgozott. Azt hiszem, az elmúlt három-négy évben nem volt betegszabadságon. Még infúzióval a karjában is bejött dolgozni" – magyarázta Dragoș Porumb, a Buzau Megyei Orvosi Kamara elnöke, hozzátéve: Szabo alig járt haza.

Úgy tudni, nem először fordult elő, hogy az orvos altató segítségével aludt el, ugyanakkor épp amiatt, mert maga is szakképzett orvos volt, tudnia kellett, milyen veszélyeket rejt, ha propofolt ad be magának. Ugyanakkor akik ismerték, úgy vélik: soha nem dobta volna el az életét.

A hatóságok jelenleg is nyomoznak. Átnézik Ștefania Szabo telefonját is, emellett kikérdezik az összes munkatársát, hátha valamilyen nyomra bukkannak.