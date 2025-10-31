Rejtély Nyíregyházán: titokzatos holttestre bukkantak

Megdöbbentő esetről számolt be a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál, a SZON: október 30-án ismeretlen holttestet találtak Nyíregyházán. A rendőrség körözési listáján lévő adatok egyelőre homályosak, ugyanis az elhunytnak sem a nemét, sem személyazonosságát nem sikerült eddig megállapítani.

Rejtélyes holttestet találtak Nyíregyházán Fotó: Gé/MW

Vizsgálat alá vetik a holttestet

A testet boncolásnak vetik alá, és ha az orvosszakértő idegenkezűségre utaló nyomokat talál, büntetőeljárás indul.

A hivatkozott halálesetet közigazgatási eljárás keretén belül vizsgáljuk. Az üggyel kapcsolatban bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni.

– közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a hírportál megkeresésére.

Nem egy egyedülálló esetről van szó, ugyanis a rendőrség nyilvántartásában jelenleg 1145 ismeretlen holttest szerepel országszerte – jegyzi meg a Tények a titokzatos eset kapcsán.