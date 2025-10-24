Egymásra mutogat a csányi mászókabaleset két vádlottja

BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 18:15
Egymásra mutogat a hat évvel ezelőtti óvodai tragédia két vádlottja. A csányi mászókabaleset ügyében november 4-én hirdetnek ítéletet. Mindkét érintett bízik a felmentésében.
Mint arról a Bors is beszámolt, 2019 nyarán a hatéves Radics Mercédesz két társával együtt felmászott az óvodájuk udvarán álló játékra. Az eszköz kidőlt, és a gerendája éppen a kislány fejét találta el. A gyermek belehalt sérüléseibe. A csányi mászókabaleset ügyében november 4-én hirdet ítéletet a Hatvani Járásbíróság.

A rendőrség az évekig tartó nyomozás során megállapította: a szóban forgó játékról egy kötelező állapotfelmérésen már évekkel a tragédia előtt kiderült, hogy nem biztonságos, de sem a polgármester, sem az óvodavezető nem gondoskodott a mászóka használatának megakadályozásáról.

A csányi mászókabaleset ügye még nem ért véget

A bíróságon az ügyészi perbeszédben elhangzott, hogy a Csányban uralkodó viszonyok miatt az óvodában egy villanykörtét sem lehetett kicserélni az polgármester engedélye nélkül. Ezzel érvelt egyébként az intézményvezető védője is, hangsúlyozva, hogy a faluban minden autokratikus módszerekkel működött. Medve István polgármester ezt cáfolta, és kijelentette, neki nem is lett volna lehetősége az intézményvezetőt bármire is utasítani.

Az óvoda fenntartója az önkormányzat. A község vagyonrendelete kimondja, hogy azok az intézmények, melyek használják az önkormányzat vagyonát, egyben üzemeltetik is

 – szögezte le, és hozzátette, hogy az óvodai és udvari játékok ugyan az önkormányzati vagyon részét képezték, de használatba lettek adva az intézmény számára.

Az óvoda vezetője a védekezésében kifejtette, hogy a szakértők már 2012-ben elmondták neki, hogy a mászókát el kell fordítani, mert az esésterében nem volt megfelelő ütésgátló. Erről tájékoztatta a település első emberét, Medvéék pedig intézkedtek.

A játékot végül áthelyezték, viszont a stabilitását is biztosító létráját eltávolították. A mászóka földbe ásott lába az évek során elkorhadt. Ez okozta a balesetet.

