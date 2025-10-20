Csányi mászókabaleset: megdöbbentő, mi hangzott el az utolsó szó jogán

Mint arról a Bors többször beszámolt, 2019 őszén, a hatéves Radics Mercédesz életét vesztette az óvodájában, amikor két társával együtt, az óvónők engedélyével felmászott az egyik udvari játékra, ám az eszköz kidőlt, és gerendája éppen a kislány fejét találta el. A csányi mászókabaleset ügye csupán ma jutott el odáig, hogy a tragédia okozásával vádolt polgármester és az óvodavezető felszólalhatott az utolsó szó jogán, a Hatvani Járásbíróságon.

Béla, a csányi mászókabaleset áldozatának édesapja Fotó: Bors

A csányi mászókabaleset ügye évekig elhúzódott

A nyomozás során megállapították, hogy mind Medve István, a falu első embere, mint az óvoda vezetője tudott arról, hogy a mászókát a szakértők veszélyessé nyilvánították, de egyikük sem gondoskodott a játék lezárásáról, és nem tiltották meg a használatát. Csupán annyit tettek, hogy a mászókát az eredeti helyéről átvitték egy másik részlegre, ráadásul a stabilitását is biztosító létrája nélkül. A mászóka ettől kezdve csupán a két, földbe ásott lábon állt, azok viszont az évek során elkorhadtak.

Az óvodavezető védője kijelentette, hogy Ágnes saját hatáskörben egy villanykörtét sem cserélhetett ki a polgármester engedélye nélkül, így önmaga nem is intézkedhetett volna a játszóeszköz eltávolítása érdekében. Medve István ezt határozottan tagadta, és kijelentette: őt semmilyen felelősség nem terheli a tragédiáért. Hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint nem az ő, hanem a jegyző feladata lett volna a szükséges döntést meghozni.

Unti Roland ügyvéd szerint a polgármester gyakorlatilag beismerte felelősségét Fotó: Bors

Unti Roland, a gyászoló család jogi képviselője, a tárgyalás után, a Bors kérdésére kifejtette álláspontját:

- A polgármester arra hivatkozott, hogy a munkavállalók és az óvoda vezetője jelezte, hogy a mászóka és több más játszótéri eszköz sem felel meg az EU-s szabványoknak. Ez gyakorlatilag felér egy beismeréssel, hiszen kijelentette, hogy tudott a hiányosságról. A szóban forgó szabályok éppen a biztonságos játszótéri üzemeltetést biztosítják, vagyis igyekeznek csökkenti a sérülésveszélyt.

Radics Béla, az elhunyt kislány édesapja a tárgyalóteremben végig csendben hallgatta az elhangzottakat. A bírósági épülete előtt elmondta: mindkét vádlottat hibásnak tartja, bármit is hoztak fel mentségükre.