Csányi mászókabaleset: megdöbbentő, mi hangzott el az utolsó szó jogán

Mint arról a Bors többször beszámolt, 2019 őszén, a hatéves Radics Mercédesz életét vesztette az óvodájában, amikor két társával együtt, az óvónők engedélyével felmászott az egyik udvari játékra, ám az eszköz kidőlt, és gerendája éppen a kislány fejét találta el. A csányi mászókabaleset ügye csupán ma jutott el odáig, hogy a tragédia okozásával vádolt polgármester és az óvodavezető felszólalhatott az utolsó szó jogán, a Hatvani Járásbíróságon.
A nyomozás során megállapították, hogy mind Medve István, a falu első embere, mint az óvoda vezetője tudott arról, hogy a mászókát a szakértők veszélyessé nyilvánították, de egyikük sem gondoskodott a játék lezárásáról, és nem tiltották meg a használatát. Csupán annyit tettek, hogy a mászókát az eredeti helyéről átvitték egy másik részlegre, ráadásul a stabilitását is biztosító létrája nélkül. A mászóka ettől kezdve csupán a két, földbe ásott lábon állt, azok viszont az évek során elkorhadtak.
Az óvodavezető védője kijelentette, hogy Ágnes saját hatáskörben egy villanykörtét sem cserélhetett ki a polgármester engedélye nélkül, így önmaga nem is intézkedhetett volna a játszóeszköz eltávolítása érdekében. Medve István ezt határozottan tagadta, és kijelentette: őt semmilyen felelősség nem terheli a tragédiáért. Hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint nem az ő, hanem a jegyző feladata lett volna a szükséges döntést meghozni.
Unti Roland, a gyászoló család jogi képviselője, a tárgyalás után, a Bors kérdésére kifejtette álláspontját:
- A polgármester arra hivatkozott, hogy a munkavállalók és az óvoda vezetője jelezte, hogy a mászóka és több más játszótéri eszköz sem felel meg az EU-s szabványoknak. Ez gyakorlatilag felér egy beismeréssel, hiszen kijelentette, hogy tudott a hiányosságról. A szóban forgó szabályok éppen a biztonságos játszótéri üzemeltetést biztosítják, vagyis igyekeznek csökkenti a sérülésveszélyt.
Radics Béla, az elhunyt kislány édesapja a tárgyalóteremben végig csendben hallgatta az elhangzottakat. A bírósági épülete előtt elmondta: mindkét vádlottat hibásnak tartja, bármit is hoztak fel mentségükre.
- Hat éve nincs már köztünk az ártatlan kislányom. Azóta várok arra, hogy végre igazságot szolgáltassanak a haláláért. Már azt is nehéz volt elfogadnom, hogy az ügyész eleve csak felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta velük szemben, de megértem, hogy gondatlan bűncselekmények után, büntetlen előéletű vádlottak esetében ez a gyakorlat – mondta a férfi, aki a bíróságról egyenesen a temetőbe sietett Mercikéhez.
