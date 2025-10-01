Megtalálhatták Attila sírját? Az emberiség egyik legnagyobb rejtélye másfél évezrede izgatja a világot

Kevés történelmi alak körül kavarog annyi legenda, mint Attila, a hunok fejedelme körül. Élete, hódításai és titokzatos halála évszázadok óta izgatják a képzeletet, de semmi sem izgalmasabb annál, hogy hol lehet a végső nyughelye. A régi legenda szerint egy folyómeder alá rejtették, hármas koporsóba zárva, hogy senki soha ne találjon rá – és hogy „Isten ostorának” (flagellum Dei) végső nyughelyét örök homály fedje. Cikkünkben megpróbálunk utána járni, hol lehet Attila sírja.

A hun hadvezér szobra Ankarában. De vajon hol lehet Attila sírja?

Fotó: butterfly's dream / Shutterstock

Attila sírja - A hármas koporsó és az elterelt folyó története

A legismertebb legenda szerint Attilát 453-ban, halála után egy hármas koporsóban – arany, ezüst és vas rétegekbe zárva – helyezték örök nyugalomra. A sírját ásókat azonnal megölték, nehogy bárki elárulja a titkot, sőt, egyes beszámolók szerint a Tisza vizét is elterelték, hogy a koporsót a folyó medrébe rejtsék. Ez a drámai kép Ipolyi Arnold XIX. századi Magyar mythologiájából került a köztudatba, és innen vált „közismert ténnyé”, noha korabeli írott forrás mindezt egyáltalán nem erősíti meg.

A néphagyományban mégis szájról szájra terjedt: „Napsugárba, holdsugárba és fekete éjszakába” temették Attilát, vagyis arany-, ezüst- és vaskoporsóba. A folyó alá rejtett sír története idővel a magyar identitás egyik mitikus pillérévé vált, amelyet írók, költők, sőt népi történetmondók is továbbörökítettek.

Attila halála sok festőt megihletett a múlt során, de vajon milyen lehetett a temetése?

Fotó: PICRYL

Hol lehet a nyughelye?

A valódi helyszínről máig komoly viták zajlanak. Sokan a Tisza vagy a Zagyva medrében sejtik, mások szerint a Duna–Tisza közének keleti részén kellene kutatni, amely legalább húszezer négyzetkilométeres terület. Felmerült a Temes és a Körös vidéke, sőt a Pilis hegység is, ahol egyes kutatók szerint Szikambria, a hun főváros romjai rejtőznek.

Az elmúlt évtizedekben több szenzációs felfedezésről is beszámoltak. A Discovery egyik műsorában például helikopterről készült légi felvételekkel mutatták be a Pilisben található falmaradványokat, amelyekről azt állították, Attila városához köthetők. Másutt geológiai műszerek jeleztek földalatti kamrát, ám ezek végül nem bizonyultak a hun uralkodó sírjának. A Magyar Nemzeti Múzeum szakértői óvatosak: ahogy Bóna István történész fogalmazott,