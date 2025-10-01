Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Megtalálhatták Attila sírját? Az emberiség egyik legnagyobb rejtélye másfél évezrede izgatja a világot

Legenda
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 17:45
magyar történelemAttila, a hunrejtélytemetkezés
Kevés történelmi alak köré szövődött annyi titok és legenda, mint a hunok rettegett uralkodója köré. A legnagyobb rejtély azonban mindmáig az, hogy hol található Attila sírja, amelyet a legenda szerint egy hármas koporsóban folyómeder alá rejtettek.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Kevés történelmi alak körül kavarog annyi legenda, mint Attila, a hunok fejedelme körül. Élete, hódításai és titokzatos halála évszázadok óta izgatják a képzeletet, de semmi sem izgalmasabb annál, hogy hol lehet a végső nyughelye. A régi legenda szerint egy folyómeder alá rejtették, hármas koporsóba zárva, hogy senki soha ne találjon rá – és hogy „Isten ostorának” (flagellum Dei) végső nyughelyét örök homály fedje. Cikkünkben megpróbálunk utána járni, hol lehet Attila sírja.

Attila sírja; Attila, a hun szobra Ankarában
A hun hadvezér szobra Ankarában. De vajon hol lehet Attila sírja?
Fotó: butterfly's dream /  Shutterstock 

Attila sírja - A hármas koporsó és az elterelt folyó története

A legismertebb legenda szerint Attilát 453-ban, halála után egy hármas koporsóban – arany, ezüst és vas rétegekbe zárva – helyezték örök nyugalomra. A sírját ásókat azonnal megölték, nehogy bárki elárulja a titkot, sőt, egyes beszámolók szerint a Tisza vizét is elterelték, hogy a koporsót a folyó medrébe rejtsék. Ez a drámai kép Ipolyi Arnold XIX. századi Magyar mythologiájából került a köztudatba, és innen vált „közismert ténnyé”, noha korabeli írott forrás mindezt egyáltalán nem erősíti meg.

A néphagyományban mégis szájról szájra terjedt: „Napsugárba, holdsugárba és fekete éjszakába” temették Attilát, vagyis arany-, ezüst- és vaskoporsóba. A folyó alá rejtett sír története idővel a magyar identitás egyik mitikus pillérévé vált, amelyet írók, költők, sőt népi történetmondók is továbbörökítettek.

A hun vezér halála, de hol lehet Attila sírja?
Attila halála sok festőt megihletett a múlt során, de vajon milyen lehetett a temetése?
Fotó: PICRYL

Hol lehet a nyughelye?

A valódi helyszínről máig komoly viták zajlanak. Sokan a Tisza vagy a Zagyva medrében sejtik, mások szerint a Duna–Tisza közének keleti részén kellene kutatni, amely legalább húszezer négyzetkilométeres terület. Felmerült a Temes és a Körös vidéke, sőt a Pilis hegység is, ahol egyes kutatók szerint Szikambria, a hun főváros romjai rejtőznek.

Az elmúlt évtizedekben több szenzációs felfedezésről is beszámoltak. A Discovery egyik műsorában például helikopterről készült légi felvételekkel mutatták be a Pilisben található falmaradványokat, amelyekről azt állították, Attila városához köthetők. Másutt geológiai műszerek jeleztek földalatti kamrát, ám ezek végül nem bizonyultak a hun uralkodó sírjának. A Magyar Nemzeti Múzeum szakértői óvatosak: ahogy Bóna István történész fogalmazott,

Attila sírja természetesen megtalálható, mint minden, amit valaha földbe rejtettek. De nem kereshető.”

Attila sírja, Attila halála, festmény
Attila halála Joseph Villeclere XIX. századi francia festő alkotásán
Fotó: Forrás: PICRYL

A legenda árnyékában

A történet romantikája időről időre újra feléled. 2023-ban román régészek egy hun herceg sírjára bukkantak, amely ismét felvetette a kérdést: vajon közelebb kerültünk-e Attila nyughelyéhez? A tudomány azonban óvatos. Az V. századi technikai szint mellett például erősen kétséges, hogy valóban elterelhettek volna egy egész folyót csak a temetés kedvéért.

Mindez azonban nem csökkenti a legenda erejét. Attila alakja egyszerre volt félelmet keltő hódító és nemes uralkodó: Priszkosz rétor, aki személyesen járt udvarában, műveltnek és méltóságteljesnek írta le. A későbbi nyugati források azonban inkább a „világ pörölyét” (malleus orbis) látták benne, aki valós és komoly fenyegetést jelentett Rómára és egész Európára.

Attila, a hun vezér, Attila sírja, rejtély
Attila feltételezett megjelenése a keszthelyi Történelmi Panoptikumban
Fotó: wikipedia

Örök rejtély és kulturális örökség

Attila sírjának keresése ma is folyik – régészek, amatőr kutatók és legendakedvelők egyaránt próbálják megfejteni a több mint másfél évezredes rejtélyt. Hogy valaha is rábukkanunk-e, az bizonytalan. Ám talán épp ez adja Attila igazi varázsát: amíg a sír rejtve marad, addig a magyar történelem és mítosz határán lebegő alak valóban misztikus marad.

Hiszen a titok legalább olyan fontos része az örökségnek, mint maga a lelet lehetne. Attila sírja – akár víz alatt, akár föld mélyén, akár csupán a képzeletben – a magyar múlt egyik legnagyobb megoldatlan talánya marad.

