Bombariadóval fenyegetőzött, vádat emeltek az idős letenyei férfi ellen

Vádat emeltek egy letenyei férfi ellen, miután két zalai város bíróságait és ügyészségeit kellett kiüríteni a hamis bombariadója miatt - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője szerdán az MTI-t.
Németh Eszter közlése szerint a 68 éves férfi ellen büntetőeljárás volt folyamatban a Nagykanizsai Járásbíróságon, a tárgyalást tavaly november 28-án tartották volna.
A vádlott úgy döntött, bombariadóra vonatkozó valótlan bejelentéssel megakadályozza, hogy az ügyében a bíróság tárgyalást tartson.
A férfi aznap hajnalban Nagykanizsára utazott, majd a vásárcsarnokba ment, és az ottani nyilvános telefonfülkéből felhívta a 112-es segélyhívó számot. Egy előre megírt szöveget olvasott be, ami szerint a nagykanizsai és a keszthelyi bíróságon és ügyészségen is bomba fog robbanni. A fenyegetést követően a vádlott a lakóhelyére utazott.
A férfi telefonos bejelentése alkalmas volt arra, hogy a köznyugalmat megzavarja. A telefonhívását követően a Nagykanizsai Járásbíróság, a Nagykanizsai Járási Ügyészség, valamint a Keszthelyi Járásbíróság és a Keszthelyi Járási Ügyészség épületét a több órán át tartó bombakutatás idejére ki kellett üríteni.
A férfi ellen a Keszthelyi Járási Ügyészség közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt emelt vádat, felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozva.
