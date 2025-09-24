Bombariadóval fenyegetőzött, vádat emeltek az idős letenyei férfi ellen

Vádat emeltek egy letenyei férfi ellen, miután két zalai város bíróságait és ügyészségeit kellett kiüríteni a hamis bombariadója miatt - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője szerdán az MTI-t.

Bombariadóval fenyegetőzött, vádat emeltek az idős férfi ellen / Fotó: Pexels / Képünk illusztráció

Németh Eszter közlése szerint a 68 éves férfi ellen büntetőeljárás volt folyamatban a Nagykanizsai Járásbíróságon, a tárgyalást tavaly november 28-án tartották volna.

A vádlott úgy döntött, bombariadóra vonatkozó valótlan bejelentéssel megakadályozza, hogy az ügyében a bíróság tárgyalást tartson.

A férfi aznap hajnalban Nagykanizsára utazott, majd a vásárcsarnokba ment, és az ottani nyilvános telefonfülkéből felhívta a 112-es segélyhívó számot. Egy előre megírt szöveget olvasott be, ami szerint a nagykanizsai és a keszthelyi bíróságon és ügyészségen is bomba fog robbanni. A fenyegetést követően a vádlott a lakóhelyére utazott.

A férfi telefonos bejelentése alkalmas volt arra, hogy a köznyugalmat megzavarja. A telefonhívását követően a Nagykanizsai Járásbíróság, a Nagykanizsai Járási Ügyészség, valamint a Keszthelyi Járásbíróság és a Keszthelyi Járási Ügyészség épületét a több órán át tartó bombakutatás idejére ki kellett üríteni.

A férfi ellen a Keszthelyi Járási Ügyészség közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt emelt vádat, felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozva.