Igazságügy szétverése, közigazgatási tisztogatás és forrásmegvonások - részletek a Tisza-tervből

Nem mintha a Tisza-adóról szóló tervek kiszivárgása okozta sokk ne lett volna bőven elég, újabb információk bukkantak elő arról, hogy mit is tervez egy esetleges választási siker után a Tisza Párt. A Tisza-terv kísértetiesen hasonlít a 2010 előtti, baloldali intézkedésekhez, illetve megszorításokhoz.

Magyar Péter és pártja megint lebukott: lakossági fórumon beszélt a Tisza-terv részleteiről Tarr Zoltán. Fotó: MW

A Tűzfalcsoport oldalán szedték csokorba azokat az intézkedéseket, amelyeket meglépne a Tisza Párt, amennyiben megkaparintanák a hatalmat a jövő áprilisi választásokon. A Tisza-terv részleteiről egy sárospataki lakossági fórumon beszélt részletekbe menően Tarr, amit aztán a Magyar Nemzet szedett csokorba.

Ezek a Tisza-terv részei

Tarr Zoltán kerek perec kijelentette, hogy hatalomra kerülés esetén azonnal nekimennek az igazságügyi rendszernek. De nem ám akárhogyan, hanem a 2023-as lengyel minta alapján. Emlékezetes, hogy

Donald Tusk, a hatalomra kerülése után nem várt alkotmánybírósági döntésekre, nem egyeztetett, egyszerűen lecserélte a közmédia vezetőit, átvette a közszolgálati tévét élő adásban. Ellenzéki politikusokat börtönöztek be, bírósági és ügyészségi vezetőket mozdítottak el.

Brüsszel pedig - nem meglepő módon - megszüntette a 7-es cikk szerinti eljárást Lengyelországgal szemben.

Közigazgatási tisztogatás és mezőgazdasági forráselvonás

A sárospataki fórumon Tarr abból is adott némi ízelítőt, hogy mi vár azokra, akik a közigazgatásban dolgoznak: az ő helyükre ültetnék azokat a Tisza-szimpatizánsokat, akikből nem lesz képviselő. Ezek után aztán hozzátette, hogy a közigazgatásban

„egyre többen vannak olyanok, akiknek az egyetlen igazi jó tulajdonsága az, hogy lojálisak a rendszerhez, és ezt valahogy majd majd orvosolni kell.”

Vagyis a Tisza Párt lecserélne mindenkit, aki nem ért egyet velük, de a gazdák sem számíthatnak sok jóra, mert Tarr Zoltán szerint

