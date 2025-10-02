Igazságügy szétverése, közigazgatási tisztogatás és forrásmegvonások - részletek a Tisza-tervből

Nem mintha a Tisza-adóról szóló tervek kiszivárgása okozta sokk ne lett volna bőven elég, újabb információk bukkantak elő arról, hogy mit is tervez egy esetleges választási siker után a Tisza Párt. A Tisza-terv kísértetiesen hasonlít a 2010 előtti, baloldali intézkedésekhez, illetve megszorításokhoz.
A Tűzfalcsoport oldalán szedték csokorba azokat az intézkedéseket, amelyeket meglépne a Tisza Párt, amennyiben megkaparintanák a hatalmat a jövő áprilisi választásokon. A Tisza-terv részleteiről egy sárospataki lakossági fórumon beszélt részletekbe menően Tarr, amit aztán a Magyar Nemzet szedett csokorba.
Tarr Zoltán kerek perec kijelentette, hogy hatalomra kerülés esetén azonnal nekimennek az igazságügyi rendszernek. De nem ám akárhogyan, hanem a 2023-as lengyel minta alapján. Emlékezetes, hogy
Donald Tusk, a hatalomra kerülése után nem várt alkotmánybírósági döntésekre, nem egyeztetett, egyszerűen lecserélte a közmédia vezetőit, átvette a közszolgálati tévét élő adásban. Ellenzéki politikusokat börtönöztek be, bírósági és ügyészségi vezetőket mozdítottak el.
Brüsszel pedig - nem meglepő módon - megszüntette a 7-es cikk szerinti eljárást Lengyelországgal szemben.
A sárospataki fórumon Tarr abból is adott némi ízelítőt, hogy mi vár azokra, akik a közigazgatásban dolgoznak: az ő helyükre ültetnék azokat a Tisza-szimpatizánsokat, akikből nem lesz képviselő. Ezek után aztán hozzátette, hogy a közigazgatásban
„egyre többen vannak olyanok, akiknek az egyetlen igazi jó tulajdonsága az, hogy lojálisak a rendszerhez, és ezt valahogy majd majd orvosolni kell.”
Vagyis a Tisza Párt lecserélne mindenkit, aki nem ért egyet velük, de a gazdák sem számíthatnak sok jóra, mert Tarr Zoltán szerint
át kell gondolni a mezőgazdasági támogatások rendszerét. Hozzá kell alaposan nyúlni, ami nem lesz könnyű, hiszen nagyon sokan viszonylag jól elvannak anyagilag, vagy nem érdekeltek abban, hogy magasabb hozzáadott értékű, több törődéssel létrehozott terméket készítsenek.
Ennyire tartja a Tisza Párt alelnöke azokat a magyar gazdákat, akik az elmúlt években mindig számíthattak a kormány és az agrártárca segítségére – még akkor is, amikor Brüsszel ukrán gabonával véreztette volna ki őket.
