Itt rejtőzhet a baltás gyilkos, akit Magyarországon is keresnek – kiakadt az áldozat anyja

Mint arról a Bors már többször is beszámolt, a visszaeső gyilkos és többszörös bűnöző, Emil Gânj július 8-án tört rá volt barátnőjére, a 23 éves Andrára, akit egy baltával megölt, majd rágyújtotta a nőre a házat is. A baltás gyilkos tette után meglépett, a rendőrök pedig egy 800 fős csapattal eredtek a nyomába és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. Magyarországon is keresik: nem kizárt ugyanis, hogy a veszélyes gyilkos bizony átlépte az országhatárt.

A baltás gyilkos valószínűleg földalatti alagutakban menekül, akár Magyarországra is eljuthatott már Fotó: rendőrség

Alagutakban rejtőzik a baltás gyilkos

A férfi viszont azóta is menekül, valóságos fantomként illan el az őt üldöző rendőrcsapat szeme elől. A zsaruk ez idő alatt csak egyszer jutottak a közelébe: akkor egy hőkamerás felvételen szúrták ki. A nyomozók és a helyiek is régóta sejtik, hogy a férfi alaposan kitervelte a gyilkosságot, ahogyan későbbi szökését is, amire valószínűleg előre bekészített ételcsomagokkal és több tucat eldobható mobiltelefonnal készült. A helyiek már azt is rebesgették, hogy a férfi a föld alatti pincékben bujkálhat. Nos, vélhetően igazuk volt, ugyanis nemrégiben sokkoló felfedezést tettek a zsaruk:

egy saját maga épített, föld alatti üregben bukkantak rá a férfi nyomaira, a kiásott lyukban pedig még kajamaradékokat is találtak.

A rendőrök most azt gyanítják, hogy Gânj vélhetően a föld alatt vészeli át a napokat, a szerint az sem kizárt, hogy egy második világháború után épített katonai alagútrendszeren keresztül közlekedik.

A rendőröknek az sem segít, hogy Gânj profi túlélő: korábban nem csak, hogy elit katonai képzést is kaphatott, de börtönévei alatt alaposan kiművelte magát a túlélési technikákból. Ugyanis a férfi nem most került először szembe a törvénnyel: korábban már egy 13 éves kislánnyal létesített szexuális kapcsolatért is elítélték, ezután pedig gyilkosság miatt ült. Börtönévei alatt sem tétlenkedett: olyan könyveket kéretett be a börtönkönyvtárból, amelyben vadonban tartózkodóknak adnak túlélési tanácsokat. Még csak könyörögnie sem kellett fogvatartóinak azért, hogy kiokíthassa magát a későbbi szökésére: mivel ilyen típusú könyvek nem volt a sitten, az Igazságügyi Minisztérium képviselői állítólag maguk vették meg Gânjnak a kért könyveket.