Itt rejtőzhet a baltás gyilkos, akit Magyarországon is keresnek – kiakadt az áldozat anyja

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 06:30
Emil Gânj két hónapja ölte meg barátnőjét, azóta menekül. A rendőrség hiába keresi, a veszélyes baltás gyilkost mindig egy lépéssel előttük jár. Most kiderült, hogyan mozoghat észrevétlenül. Az áldozat anyja kiakadt a helyi zsarukra, már nem bízik bennük.

Mint arról a Bors már többször is beszámolt, a visszaeső gyilkos és többszörös bűnöző, Emil Gânj július 8-án tört rá volt barátnőjére, a 23 éves Andrára, akit egy baltával megölt, majd rágyújtotta a nőre a házat is. A baltás gyilkos tette után meglépett, a rendőrök pedig egy 800 fős csapattal eredtek a nyomába és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. Magyarországon is keresik: nem kizárt ugyanis, hogy a veszélyes gyilkos bizony átlépte az országhatárt.

A baltás gyilkos valószínűleg földalatti alagutakban menekül, akár Magyarországra is eljuthatott már   Fotó: rendőrség

Alagutakban rejtőzik a baltás gyilkos

A férfi viszont azóta is menekül, valóságos fantomként illan el az őt üldöző rendőrcsapat szeme elől. A zsaruk ez idő alatt csak egyszer jutottak a közelébe: akkor egy hőkamerás felvételen szúrták ki. A nyomozók és a helyiek is régóta sejtik, hogy a férfi alaposan kitervelte a gyilkosságot, ahogyan későbbi szökését is, amire valószínűleg előre bekészített ételcsomagokkal és több tucat eldobható mobiltelefonnal készült. A helyiek már azt is rebesgették, hogy a férfi a föld alatti pincékben bujkálhat. Nos, vélhetően igazuk volt, ugyanis nemrégiben sokkoló felfedezést tettek a zsaruk:

egy saját maga épített, föld alatti üregben bukkantak rá a férfi nyomaira, a kiásott lyukban pedig még kajamaradékokat is találtak. 

A rendőrök most azt gyanítják, hogy Gânj vélhetően a föld alatt vészeli át a napokat, a szerint az sem kizárt, hogy egy második világháború után épített katonai alagútrendszeren keresztül közlekedik. 

A rendőröknek az sem segít, hogy Gânj profi túlélő: korábban nem csak, hogy elit katonai képzést is kaphatott, de börtönévei alatt alaposan kiművelte magát a túlélési technikákból. Ugyanis a férfi nem most került először szembe a törvénnyel: korábban már egy 13 éves kislánnyal létesített szexuális kapcsolatért is elítélték, ezután pedig gyilkosság miatt ült. Börtönévei alatt sem tétlenkedett: olyan könyveket kéretett be a börtönkönyvtárból, amelyben vadonban tartózkodóknak adnak túlélési tanácsokat. Még csak könyörögnie sem kellett fogvatartóinak azért, hogy kiokíthassa magát a későbbi szökésére: mivel ilyen típusú könyvek nem volt a sitten, az Igazságügyi Minisztérium képviselői állítólag maguk vették meg Gânjnak a kért könyveket. 

Természetesen Anda anyukája teljesen kiakadt. A meggyilkolt nő gyászoló anyja azt mondta a helyi lapokban: már nem bízik a rendőrökben:
 

Nem tudom, mit mondjak. Ha el fogják kapni, ha tényleg érdekli őket, hogy elkapják... mert már nem hiszek benne. Már nem hiszek a rendőrségben, nem végezték a munkájukat, akkor, amikor kellett volna. Már egyáltalán nem bízom bennük

 – panaszolta dühösen a helyi lapoknak Anda, a meggyilkolt áldozat anyukája. 

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

