"Azt mondtam, hogy az anyja üzenetet küldött neki" - Szívszorító: így közölték a baltás gyilkos áldozatának kisfiával, hogy meghalt az anyukája

Emil Gânj egy baltával végezte ki volt barátnőjét, Andát. A baltás gyilkos azóta is szökésben van, több országban, köztük hazánkban is riadót fújtak miatta. Most az áldozat hat éves kisfia is megtudta, mi történt az anyukájával. A gyermek összetört, most nagymamája és nagynénje vigyáz rá.

Július 8-a óta szinte országos hajtóvadászat folyik Romániában az után a baltás gyilkos után, aki brutális kegyetlenséggel végezte ki volt barátnőjét, Andát. Mint arról a Bors is írt, a 37 éves Emil Gânj először egy baltával meggyilkolta az asszonyt, ezután rágyújtotta a házat majd elmenekült. A különösen veszélyes férfi akkor került a magyarok látóterébe, amikor a román hatóságok nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. Nem sokkal később ugyanis a magyar rendőrség is körözést adott ki, mivel nem kizárt, hogy a férfi hazánkba is átszökhet. Emil Gânj július 8-án ölte meg volt barátnőjét. A baltás gyilkos szökésben van Fotó: Forrás: Magyar Rendőrség/Facebook Baltás gyilkos végzett az anyukával - fia most tudta meg, mi történt A magyar zsaruk mindenkit figyelmeztettek arra: mivel különösen veszélyes alakról van szó, egy esetleges találkozás esetén senkinek ne jusson eszébe feltartóztatni, inkább azonnal értesítse a rendőröket. Nem véletlenül intettek óvatosságra, Gânj mögött ugyanis borzalmas bűnlajstrom áll: 2008-ban azért került szembe a törvénnyel, mert megerőszakolt egy 13 éves kislányt, pár évvel később pedig már gyilkosságért ült. Andával is előre kitervelten, hidegvérrel végzett: tette előtt nem sokkal egyszer már elrabolta a kisgyerekes családanyát. Bár a nő a rendőrséghez fordult, akik távoltartási végzést rendeltek el a férfi ellen, Gânj aznap megvárta, míg a zsaruk elmennek a nő háza elől, ezután támadta csak meg. Bár a férfi nyomában azóta egy 800 fős keresőcsapat liheg, Gânj-t azóta sem találják. Anda szerettei már csak azt szeretnék, ha a férfi elnyerné méltó büntetését tetteiért. Többen leszögezték: a férfi nem csupán Anda életét vette el, hanem egy hat éves kisfiú édesanyját is. Az áldozat gyermeke eddig ugyanis arról sem tudott, mi történt imádott anyukájával. Most nagynénje elmondta neki a kegyetlen igazságot: Játék közben az anyja felől kérdezősködött. Igen, ekkor megmondtam neki, hogy meghalt az anyja. Azt mondtam, hogy az anyukája elment az angyalokhoz, és hogy visszajön, amikor nagyobb lesz - mondta a Cancannak a kisfiú nénikéje. A kisfiú, akit a nagymamája és a nagynénje nevel jelenleg, teljesen összeomlott, folyamatosan az anyukáját keresi azóta is: