Brutális baleset történt az M6-oson - Videó!

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 17:05
M6-os autópályakarambol
Két személyautó karambolozott az autópályán. Az érintett szakaszon útlezárásra kell számítani a baleset miatt.

Súlyos baleset történt az M6-os autópályán Dunaföldvár térségében, a 83. és 84. kilométer között, a Budapest felé vezető oldalon. Két személyautó karambolozott ráfutásos baleset során: az egyik jármű az árokba, a másik a középső szalagkorlátnak csapódott – írja a Bama.hu.

Az érintett szakaszon útlezárásra kell számítani a baleset miatt.
Az érintett szakaszon útlezárásra kell számítani a baleset miatt. Fotó: unsplash.com

A dunaújvárosi és solti hivatásos, valamint a dunaföldvári önkéntes tűzoltók vonultak ki a helyszínre. A rajok áramtalanították a gépkocsikat, és megkezdték a forgalmi akadály felszámolását, amely a sztráda mindkét oldalát érinti.

Az érintett szakaszon útlezárásra kell számítani, a közlekedőknek torlódásokkal kell számolniuk.

A baleset helyszínéről készült videó itt tekinthető meg:

 

