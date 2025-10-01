Brutális baleset történt az M6-oson - Videó!

Súlyos baleset történt az M6-os autópályán Dunaföldvár térségében, a 83. és 84. kilométer között, a Budapest felé vezető oldalon. Két személyautó karambolozott ráfutásos baleset során: az egyik jármű az árokba, a másik a középső szalagkorlátnak csapódott – írja a Bama.hu.
A dunaújvárosi és solti hivatásos, valamint a dunaföldvári önkéntes tűzoltók vonultak ki a helyszínre. A rajok áramtalanították a gépkocsikat, és megkezdték a forgalmi akadály felszámolását, amely a sztráda mindkét oldalát érinti.
Az érintett szakaszon útlezárásra kell számítani, a közlekedőknek torlódásokkal kell számolniuk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.