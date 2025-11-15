Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Lipót, Adalbert névnapja

Borzalom: Tragikus balesetben hunyt el a várandós nő és a meg nem született gyermeke!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 22:10
A rendőrség rendkívül megrázónak nevezte a tragikus esetet.
Amy Mans
A 33 éves várandós nő tragikus módon életét vesztette a meg nem született gyermekével együtt egy balesetben, Hornsbyban, Sydney északi részén. A nő férjével és hároméves kisfiával együtt sétált át egy parkoló bejáratánál péntek este 8 óra körül, amikor egy autó elütötte.

alt=A várandós nő családjával együtt sétált át egy parkoló bejáratán át, majd pillanatok alatt megtörtént a tragédia
A várandós nő családjával együtt sétált át egy parkoló bejáratán át, majd pillanatok alatt megtörtént a tragédia / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A várandós nő számára esély sem volt a túlélésre

A beszámolók szerint egy Kia Carnival éppen be akart kanyarodni a Hornsby vasútállomás parkolójába, és megállt, hogy átengedje a családot. Ekkor egy fehér BMW, amelyet egy P-jelzéssel közlekedő, tehát friss jogosítvánnyal rendelkező tinédzser vezetett, hátulról belerohant a Kiába. A Kia a lökéstől továbblendült és elgázolta a nőt. 

A mentők azonnal a helyszínre érkeztek, és ellátták a súlyosan megsérült édesanyát, majd kritikus állapotban kórházba vitték. Minden erőfeszítés ellenére sem őt, sem a magzatot nem tudták megmenteni.  

A BMW 19 éves vezetőjét, Aaron Papazoglut kórházi vizsgálat után haladéktalanul letartóztatták. A dashcam-felvételek elemzése után több súlyos vádponttal illették, úgymint halált okozó veszélyes vezetés, gondatlan vezetés, valamint a magzat elvesztését okozó cselekmény.  

A fiatal férfi jelenleg őrizetben van. - írja a DailyMail.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
