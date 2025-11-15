Íme a Megasztár 4. adásának legjobb pillanatai - Galéria

A Megasztár 4. élőshowja ismét hatalmas lendülettel indult. A versenyzők már az első pillanattól kezdve érezhették: ez a forduló magasra teszi a lécet. Az alábbi galériás összeállításban végigjárjuk a műsor negyedik adásának legemlékezetesebb pillanatait – a kulisszák mögötti izgalomtól a színpadot beragyogó előadásokig.

Ez az adás rögtön erős kezdést produkált. A tehetségek széles palettája mutatkozott meg: a rockos hangzástól a népies dallamokig minden felcsendült. Az egész adás egy érzelmi hullámvasút volt. A nézők egyszerre kaptak megható és egészen profi előadásokat.

Íme galériánk a 4. élőadásból: