Összefogtak a mesterek Erika ellen?! - óriási balhé tört ki Ádám Attila miatt

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 22:34 / FRISSÍTÉS: 2025. november 15. 22:35
Ádám Attila ezúttal is kapott hideget meg meleget.
Ádám Attila 2025-ben, a Megasztár tehetségkutató műsorban tűnt fel, ahol már a válogatókon is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A 17 éves fiatal Miskolc melletti kis faluból származik, és a Váradi Roma Café dalát énekelte, miközben szintetizátoron kísérte magát. Zenei tehetsége és szerénysége azonnal felkeltette a zsűri figyelmét, különösen Curtisét, aki a verseny során a csapatába választotta őt.

Az énekes édesapja nem hajlandó tovább hallgatni, ahogy élő adásban sarazzák a fiát, ezért úgy döntött, kiveszi a versenyből. A mentora, Herczeg Erika egyet tudott érteni vele, másrészről teljesen sokkolta, hogy az általa tehetségesnek vélt fiúnak nem akarnak esélyt adni arra, hogy akár meg is nyerje a Megasztárt.

Ádám Attila sorsa a végül élő adásban november 15-én este dőlt el. Herczeg Erika büszkén újságolta: nem akarja elengedni és nem is fogja. 

A Bors helyszínen lévő újságírójának Ádám Attila édesapja elárulta, nem gondolta volna, hogy a fia idáig el fog jutni a Megasztár versenyében. Sőt még azt is hozzátette, hogy ő maga is szokott énekelgetni. 

Csakhogy Ádám Attilának mégis sikerült olyan produkciót előadnia a versenyben, amivel minden mentort legyőgőzött volna. Sőt az értékélés során pattanásig feszültek az indulatok. Az énekes ezúttal a Love Storyval lépett színpadra. Míg Herceg Erika büszke volt a versenyzőjére, addig Curtis szerint egy hangon énekelt, és Marics Peti is úgy vélte, becsiccsentve, egy éttermi vacsorához nagyon kellemes lett volna a produkció, de a Megasztárban egyszerűen nem ezt keresik. 


Tóth Gabi egyetértett a mestertársaival: kiemelte, ez nem a versenyző személye ellen szól, valamint nehezményezte azt is, amiért sokan úgy vélik, bántják Attilát, amiért szakmai kritikát fogalmaznak meg. 

Ebbe a játékba én nem akarok belemenni!

- szögezte le az énekesnő, aki felajánlotta, hogy énektechnikai tanácsokat nagyon szívesen ad a fiatal tehetségnek.

Ezután Herceg Erika jutott szóhoz, aki kijelentette, hogy Attila tőle is megkapja a szakmai tanácsokat, és azt sem értette, milyen játékről beszélt Gabi. 

Mutatjuk a nagy összecsapást!



 

