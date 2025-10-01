Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Vasúti baleset történt Borsodban: elsodort egy embert a vonat

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 11:03
A helyszínelés miatt 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Vasúti baleset történt a Budapest–Miskolc közötti InterCityknél.

A Budapest–Miskolc közötti InterCityknél, valamint a Füzesabony–Nyíregyháza közötti személyvonatoknál baleseti helyszínelés miatt 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. A megrázó vasúti balesetről a MÁV adott ki tájékoztatás.

 A helyszínelés miatt 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Vasúti baleset történt a Budapest–Miskolc közötti InterCityknél.

A Keleti pályaudvarról 7:25-kor Miskolcon – Nyíregyháza – Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra elindult Tokaj InterCity (IC 560) elsodort egy embert, emiatt Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A balesetben érintett Tokaj InterCity helyett Nyíregyházáról 10:30-kor mentesítő vonat indul Debrecenen át a Nyugati pályaudvarra, a Tokaj IC menetrendje szerint – közölte a MÁVINFORM.

 

