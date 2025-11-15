Most érkezett: gyilkosság történt Kaposváron, egy fiatal lány az áldozat

Rengeteg rendőrautó vonult Kaposvárra szombat (november 15-én) este. A Bors információi szerint meggyilkoltak egy 25 év körüli fiatal nőt. A helyiek szerint a családi házban élő áldozatot egy közeli ismerőse ölte meg, akit a rendőrök a gyilkosság után el is fogtak.
- Rendőrök és mentők lepték el a Könyves Kálmán utcát Kaposváron
- kezdte lapunknak egy helyi férfi.
- Ez egy csendes környék, itt élünk évek óta. Megdöbbentő ez az egész. Én úgy tudom, hogy egy 25 év körüli nő az áldozat, akit a saját ismerőse gyilkolt meg.... Szörnyű
- mondta.
A gyilkosság tényét a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője Kovács Katalin lapunknak megerősítette. Részletes tájékoztatást későbbre ígért.
