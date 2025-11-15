Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Lipót, Adalbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most érkezett: gyilkosság történt Kaposváron, egy fiatal lány az áldozat

gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 23:35
elfogásrendőrség
A Bors információi szerint hatalmas felfordulás volt Kaposváron, tucatnyi rendőr vonult ki az egyik házhoz. Hamar kiderült: gyilkosság történt.
Mongyi Nikolett
A szerző cikkei

Rengeteg rendőrautó vonult Kaposvárra szombat (november 15-én) este. A Bors információi szerint meggyilkoltak egy 25 év körüli fiatal nőt. A helyiek szerint a családi házban élő áldozatot egy közeli ismerőse ölte meg, akit a rendőrök a gyilkosság után el is fogtak. 

A gyilkosság után a rendőrök ellepték a helyszínt
A gyilkosság után a rendőrök ellepték a helyszínt
Fotó: Gé / MW

A gyilkosság mindenkit megrázott

- Rendőrök és mentők lepték el a Könyves Kálmán utcát Kaposváron

 - kezdte lapunknak egy helyi férfi.

 - Ez egy csendes környék, itt élünk évek óta. Megdöbbentő ez az egész. Én úgy tudom, hogy egy 25 év körüli nő az áldozat, akit a saját ismerőse gyilkolt meg.... Szörnyű

 - mondta. 

A gyilkosság tényét a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője Kovács Katalin lapunknak megerősítette. Részletes tájékoztatást későbbre ígért. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu