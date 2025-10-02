Sokkoló baleset Budaörsön: Motoron hajtott át egy sofőr - Videó

Térfigyelő kamera rögzítette a szerdai budaörsi balesetet, amely során egy motoros megcsúszott, és a szemközti sávba sodródva egy autóval ütközött. A felvételeket a Budapesti Autósok tették közzé, amelyeken jól látható, milyen hajszálon múlt, hogy ne történjen tragédia.

A felvételt beküldő sofőr részletesen felidézte a baleset pillanatát Fotó: unsplash.com

Az esetben érintett sofőr egy sárga Minivel közlekedett, a felvételt beküldő sofőr részletesen felidézte a pillanatot:

Én mentem egy sárga Minivel Budaörs főútján, amikor egy motoros kolléga megcsúszott és beesett a sávomba. Sikerült elrántanom a kormányt, így a motoros helyett csak a motoron mentem át. Az úr karcolásokkal megúszta az esetet. A motor totálkár lett, az autónak pedig kitört a felfüggesztése

A motoros megúszta a balesetet

A sofőr gyors reakciójának köszönhetően a motoros kisebb sérülésekkel megúszta. A videón tisztán látszik, hogy mindössze néhány centin múlt, hogy a baleset ne váljon sokkal súlyosabbá. Bár a járművekben komoly károk keletkeztek, a sofőr reflexei megmentették a motoros életét.