Tragikus vég: mókusnak hitték a tinit, agyonlőtték a vadászok

Sokkoló tragédia rázta meg Washingtont, miután a 17 éves Carson Ryant véletlenül lelőtték egy mókusvadászat során Iowásban. A középiskolás diák a lövést követően életét vesztette, vadásztársa volt az, aki rálőtt. A hatóságok a tettes kilétét nem hozták nyilvánosságra. A tragédia szeptember 27-én, szombat délután történt azok után, hogy a jelentések szerint Ryant „egy vadászcsoport tagja összetévesztette egy mókussal, és fejbe lőtte hátulról”. Habár mentőt hívtak hozzá és kórházba szállították, ott később belehalt sérüléseibe.

Tragédia: mókusvadászat során lőtték fejbe a fiatalt Fotó: GoFundMe

A tragédia miatt nyomozást indítottak

Ryan végzős gimnazista volt, valamint iskolája amerikaifoci-csapatának tagja. A washingtoni fiú atlétikai csapata a közösségi médiában búcsúzott az elhunyt tinitől:

Tartsátok Carson édesanyját, családját, osztálytársait és csapattársait a szívetekben, miközben megpróbáljuk feldolgozni ezt a szörnyű veszteséget! A szívünk összetört.

Az iskola még a tragédia estéjén virrasztást tartott diákjuk emlékére. A segédedzőjük, Nic Williams így emlékezett meg Ryanről:

Carson mindenben elszánt versenyző volt. Imádott horgászni. Imádott a barátaival lenni. De ami a legfontosabb: rendkívüli hitű ember volt.

A tini családját gyászuk feldolgozásában adománygyűjtéssel próbálják segíteni. Eddig nagyjából 17 millió forint, kb. 51 ezer dollár gyűjt össze Ryan emlékére:

Ryan egy igazi fú, barát és fény volt mindenki számára, aki volt olyan szerencsés, hogy megismerje őt. Kedvessége, humorérzéke és őszinte természete megszámlálhatatlan életet érintett meg, és hiánya mérhetetlen űrt hagy maga után

- idézi a család búcsúját a DailyStar.