Sokkoló baleset: egy ember meghalt, hárman megsérültek - Fotó

A rendőrség tájékoztatása szerint három autó ütközött össze csütörtökön délelőtt. Hárman megsérültek, egy ember pedig életét vesztette egy súlyos közúti balesetben a Brassó megyei Barcaföldvár közelében.
A baleset következtében egy 65 éves személy a helyszínen életét vesztette, három embert kórházba szállítottak. A rendőrség eljárást indított, folytatja a nyomozást az ügy részleteinek megállapítása érdekében írja a Maszol.
