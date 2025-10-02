Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Sokkoló baleset: egy ember meghalt, hárman megsérültek - Fotó

közúti baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 10:42
rendőrséghaláleset
Három autó ütközött össze csütörtökön délelőtt. Egy 65 éves személy elhunyt a baleset következtében.

A rendőrség tájékoztatása szerint három autó ütközött össze csütörtökön délelőtt. Hárman megsérültek, egy ember pedig életét vesztette egy súlyos közúti balesetben a Brassó megyei Barcaföldvár közelében.

Egy 65 éves személy elhunyt a baleset következtében.
Fotó: Brassó megyei rendőrség

A baleset következtében egy 65 éves személy a helyszínen életét vesztette, három embert kórházba szállítottak. A rendőrség eljárást indított, folytatja a nyomozást az ügy részleteinek megállapítása érdekében írja a Maszol.

 

