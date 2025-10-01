Sokkoló baleset: Hármas karambol történt a VI. kerületében

Összeütközött három személyautó Budapest VI. kerületében, az Andrássy úton, az Izabella utcánál. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez. A raj áramtalanítja a járműveket. A karambol helyszínén forgalomkorlátozásra kell számítani – írja a Katasztrófavédelem.

A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez Fotó: Ripost