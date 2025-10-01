Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Sokkoló baleset: Hármas karambol történt a VI. kerületében

karambol
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 13:34
Az Andrássy útra riasztották a tűzoltókat. A baleset helyszínén forgalomkorlátozásra kell számítani.

Összeütközött három személyautó Budapest VI. kerületében, az Andrássy úton, az Izabella utcánál. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez. A raj áramtalanítja a járműveket. A karambol helyszínén forgalomkorlátozásra kell számítani – írja a Katasztrófavédelem.

A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez
A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez Fotó: Ripost

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
