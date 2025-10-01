Meghibásodott az ejtőernyője: több kilométeres zuhanást élt túl egy férfi

Egy férfi megdöbbentő módon élt túl egy 3000 méteres zuhanást, miközben a sebessége elérte a 72 kilométer per órát. A borzalmas esemény kiváltó oka egy meghibásodott ejtőernyő volt: a férfi és oktatója épp tandemugrást hajtottak végre a nevadai sivatag felett.

Meghibásodott az ejtőernyője, majdnem tragédiával végződött a 24 éves féri ugrása Forrás: Freepik.com

Meghibásodott az ejtőernyője: valóságos csoda, hogy túlélte a zuhanást

Sem az elsődleges, sem a vészejtőernyő nem nyílt ki, minek következtében mindkét férfi körülbelül 72 kilométer per órás sebességgel zuhant a föld felé. Elképesztő módon mind a 24 éves, angliai Lytham St Anne's-ből származó Mitchell Deakin, mind pedig 54 éves oktatója, Jiron Arcos Ponce túlélte a szeptember 17-én történt incidenst.

A két férfi súlyos sérüléseket szenvedett, ezért egy Las Vegas-i traumatológiai osztályára szállították őket. Mitchell súlyos medencetörést, bordatörést, légmellet és vesekárosodást szenvedett, mégis felépült. Sajnos az oktatója továbbra is kritikus állapotban van. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, hogy történhetett meg a kis híján halállal végződő baleset. Az, hogy a két férfi minként élhette túl a több kilométeres zuhanást, és egyikük hogy hagyhatta el máris a kórházat, valóságos rejtély. Mindenesetre Mitchell és családja nagyon hálás az őt kezelő kórházi csapatnak.

(Daily Star)