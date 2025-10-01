Meghibásodott az ejtőernyője: több kilométeres zuhanást élt túl egy férfi

Egy férfi megdöbbentő módon élt túl egy 3000 méteres zuhanást, miközben a sebessége elérte a 72 kilométer per órát. A borzalmas esemény kiváltó oka egy meghibásodott ejtőernyő volt: a férfi és oktatója épp tandemugrást hajtottak végre a nevadai sivatag felett.
Sem az elsődleges, sem a vészejtőernyő nem nyílt ki, minek következtében mindkét férfi körülbelül 72 kilométer per órás sebességgel zuhant a föld felé. Elképesztő módon mind a 24 éves, angliai Lytham St Anne's-ből származó Mitchell Deakin, mind pedig 54 éves oktatója, Jiron Arcos Ponce túlélte a szeptember 17-én történt incidenst.
A két férfi súlyos sérüléseket szenvedett, ezért egy Las Vegas-i traumatológiai osztályára szállították őket. Mitchell súlyos medencetörést, bordatörést, légmellet és vesekárosodást szenvedett, mégis felépült. Sajnos az oktatója továbbra is kritikus állapotban van. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, hogy történhetett meg a kis híján halállal végződő baleset. Az, hogy a két férfi minként élhette túl a több kilométeres zuhanást, és egyikük hogy hagyhatta el máris a kórházat, valóságos rejtély. Mindenesetre Mitchell és családja nagyon hálás az őt kezelő kórházi csapatnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.