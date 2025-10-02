Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Eltűnt egy 81 éves néni Újpalotáról, kétségbeesve keresik

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 06:46
Újpalotaidős asszony
A 81 éves néni tegnap elment otthonról és azóta nem találják. Egyedül nem biztos, hogy hazatalál.

Keresi a rendőrség a 81 éves Faluhelyi Imrénét. A rendelkezésre álló adatok szerint a 81 éves nő 2025. október 1-jén 17 óra 30 perc körül XV. kerületi lakásáról ismeretlen helyre távozott. Azóta a néni eltűnt.

Faluhelyi Imréné eltűnt
Faluhelyi Imréné eltűnt

Faluhelyi Imréné körülbelül 155 centiméter magas, vékony alkatú, haja ősz. Eltűnésekor szürke kardigánt, sötét nadrágot és fekete cipőt viselt, valamint egy zöld bevásárlószatyrot tartott magánál.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki Faluhelyi Imréné tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

