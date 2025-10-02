Eltűnt egy 81 éves néni Újpalotáról, kétségbeesve keresik

Keresi a rendőrség a 81 éves Faluhelyi Imrénét. A rendelkezésre álló adatok szerint a 81 éves nő 2025. október 1-jén 17 óra 30 perc körül XV. kerületi lakásáról ismeretlen helyre távozott. Azóta a néni eltűnt.

Faluhelyi Imréné eltűnt

Faluhelyi Imréné körülbelül 155 centiméter magas, vékony alkatú, haja ősz. Eltűnésekor szürke kardigánt, sötét nadrágot és fekete cipőt viselt, valamint egy zöld bevásárlószatyrot tartott magánál.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki Faluhelyi Imréné tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.