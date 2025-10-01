Tragikus csónakbaleset a Berettyón: születésnapja előtt nyelte el az örvény Mátét

Mint azt a Bors is megírta, valószínűleg ezekben a percekben is keresik azt a fiatal egyetemi kutatót, aki egy tragikus csónakbaleset után tűnt el a Hortobágy-Berettyó főcsatornán, Püspökladánynál. Ismeretes: négy ember kedden (szeptember 30.) borult fel a csónakkal. Bár a baleset után hárman kiúsztak a vízből, az egyiküknek nyoma veszett. A csónakban ülők a Debreceni Egyetem kutatói voltak, éppen egy halbiológiai kutatást végeztek, amikor egy örvény a mélybe rántotta őket.

A csónakbalesetben eltűnt fiatal hidrobiológust, Huttman Mátét jelenleg is keresik Fotó: Haon/Tóth Imre

Most ünnepelné születésnapját a csónakbalesetben eltűnt Máté

Azóta is szakadatlanul keresik a fiatalt, a kutatásban az egyetem is részt vesz, ahol már korábban megerősítették a Borsnak, hogy valóban az ő hallgatóikról és oktatójukról volt szó.

A doktori kutatásaihoz kapcsolódóan végzett kedden halbiológiai vizsgálatot, a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője felügyeletével, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat

- mondta el Borsnak a Debreceni Egyetem sajtóközpontja. Hozzáfűzték: a rendőrségi vizsgálat mellett ők maguk is indítottak egy belső vizsgálatot az ügyben.

- Az intézmény együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában, a Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat - tették hozzá.

A Debreceni Egyetem hidrobiológusát, a 25 éves Huttman Mátét jelenleg is eltűntként keresi a rendőrség. A férfi tavaly végzett a Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékén, mint az intézmény egyik ígéretes diákja. A férfi tavaly még tudományos pályázaton is indult, akkor a Sebes-Körös és a Holt-Sebes-Körös vidékével és annak halfaunájával foglalkozott, mint az intézmény megbecsült diákja. Nem csoda, hogy könnyedén felvételt nyert az egyetem doktori képzésére is, ahol a baleset idején is tanult, valószínűleg újabb kutatása miatt volt kint aznap a Berettyón is.

A tragédiát csak súlyosbítja, hogy Máté a baleset után nyolc nappal, azaz október 9-én ünnepelné 26. születésnapját.

Most azonban még mindig eltűntként keresik, sokak szerint a gát utáni sebes víz sodorhatta el.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Sajtószolgálatának tájékoztatása alapján a Püspökladányi Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást.







