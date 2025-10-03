Dráma Nyírbogdánynál: roncsba szorult sofőr élete volt a tét, valóságos csoda, hogy a tűzoltók épp arra jártak

Súlyos baleset történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbogdánynál: egy 46 éves sofőr eddig tisztázatlan körülmények közt elvesztette az uralmat a kocsija felett, majd letért az útról és egy fának csapódott. Az ütközés következtében a roncsba szorult. Szerencséjére a segítség a vártnál jóval hamarabb érkezett, ugyanis épp arra járt egy gyakorlatozásból a laktanyába tartó tűzoltóegység, akik azonnal meg is kezdték a mentést.
Az egyedül utazó férfit ki kellett vágni a roncsok közül, majd pedig még a helyszínen újra kellett éleszteni, még a kórházba szállítása előtt – számolt be az esetről a Tények. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
"Kiérkezéskor életjelenségeket nem mutatott, ezért azonnal megkezdték a traumás újraélesztését. Több életmentő beavatkozást követően a sérült szívműködése visszatért, majd állapotstabilizálást követően, életveszélyes állapotban azonnal traumatológiai centrumba szállítottuk" – számolt be a mentésről Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.
