Apokaliptikus állapotok uralkodnak Spanyolországban - mindent elöntött a víz

Spanyolország
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 11:10
időjárásárvízkatasztrófa
Spanyolországot nem kíméli az időjárás, víz árasztotta el az utcákat. Apokaliptikus állapotok okoznak hatalmas fennakadásokat.

Apokaliptikus állapotok jellemzik a jelenlegi helyzetet Katalóniában, miután a heves esőzések miatt áradások okoznak fennakadásokat. 

Apokaliptikus állapotok vannak Spanyolországban a nagy esőzések miatt
Apokaliptikus állapotok vannak Spanyolországban a nagy esőzések miatt / Fotó:  Pexels.com

Apokaliptikus állapotok vették uralmuk alá a spanyol utcákat

Elsöprő erejű esőzések bénították meg Katalóniát. Az árvíz Spanyolországban utcákat és autókat sodort el, miközben a hatóságok piros riasztást adtak ki. A közösségi médiát elárasztották a pusztító áradásról készült felvételek, amelyek a káosz minden pillanatát megmutatják - olvasható az Origo cikkében

Spanyolország északkeleti részén, különösen Katalóniában, a heves esőzések hatására súlyos árvizek alakultak ki. La Ràpita és Santa Bàrbara utcái víz alá kerültek, a hömpölygő víz pedig autókat és egyéb tárgyakat sodort magával. A meteorológiai intézet piros figyelmeztetést rendelt el, és jelezte, hogy a következő napokban további csapadék várható.

Tarragona tartományban több embert is csapdába ejtett a gyorsan emelkedő víz, miközben a közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, ahogy a sáros ár házakat, fákat és gépjárműveket ragad magával. A spanyol meteorológiai szolgálat közlése szerint a következő 12 órában akár 180 milliméternyi eső is hullhat, ami tovább nehezítheti a helyzetet.

A Katalóniai Polgári Védelem a helyzetet „bonyolultnak” nevezte, és arra kérte az Ebro-delta lakosait, hogy lehetőség szerint maradjanak otthonaikban. Cristina Vicente, a szervezet egyik vezetője hangsúlyozta, hogy az esőzések még napokig eltarthatnak. A Barcelona és Valencia közötti vasúti közlekedést ideiglenesen felfüggesztették, mivel a Földközi-tenger mentén futó pályaszakaszokat is elöntötte a víz.

Nemcsak Katalónia, hanem Délkelet-Spanyolország és a Baleár-szigetek is súlyos viharokat éltek át az elmúlt napokban. Bár egyelőre nem érkeztek hírek halálos áldozatokról, a hatóságok folyamatosan figyelmeztetnek az újabb veszélyekre. Az árvíz Spanyolországban ismét rámutatott arra, hogy az extrém időjárási események egyre gyakrabban sújtják a térséget – számolt be a BBC.

 

