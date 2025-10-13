Apokaliptikus állapotok uralkodnak Spanyolországban - mindent elöntött a víz

Apokaliptikus állapotok jellemzik a jelenlegi helyzetet Katalóniában, miután a heves esőzések miatt áradások okoznak fennakadásokat.

Apokaliptikus állapotok vannak Spanyolországban a nagy esőzések miatt / Fotó: Pexels.com

Apokaliptikus állapotok vették uralmuk alá a spanyol utcákat

Elsöprő erejű esőzések bénították meg Katalóniát. Az árvíz Spanyolországban utcákat és autókat sodort el, miközben a hatóságok piros riasztást adtak ki. A közösségi médiát elárasztották a pusztító áradásról készült felvételek, amelyek a káosz minden pillanatát megmutatják - olvasható az Origo cikkében.

Spanyolország északkeleti részén, különösen Katalóniában, a heves esőzések hatására súlyos árvizek alakultak ki. La Ràpita és Santa Bàrbara utcái víz alá kerültek, a hömpölygő víz pedig autókat és egyéb tárgyakat sodort magával. A meteorológiai intézet piros figyelmeztetést rendelt el, és jelezte, hogy a következő napokban további csapadék várható.

Tarragona tartományban több embert is csapdába ejtett a gyorsan emelkedő víz, miközben a közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, ahogy a sáros ár házakat, fákat és gépjárműveket ragad magával. A spanyol meteorológiai szolgálat közlése szerint a következő 12 órában akár 180 milliméternyi eső is hullhat, ami tovább nehezítheti a helyzetet.

A Katalóniai Polgári Védelem a helyzetet „bonyolultnak” nevezte, és arra kérte az Ebro-delta lakosait, hogy lehetőség szerint maradjanak otthonaikban. Cristina Vicente, a szervezet egyik vezetője hangsúlyozta, hogy az esőzések még napokig eltarthatnak. A Barcelona és Valencia közötti vasúti közlekedést ideiglenesen felfüggesztették, mivel a Földközi-tenger mentén futó pályaszakaszokat is elöntötte a víz.

Major Floods Spain



A Red Warning has been issued for Tarragona in the Catalonia region.



Streets have turned to rivers in some towns as torrential rain continues



Train departures have been cancelled from Barcelona and Valencia on the Mediterranean Corridor.#Catalonia #floods pic.twitter.com/BQkWlgkDUU — Chyno News (@ChynoNews) October 12, 2025

Nemcsak Katalónia, hanem Délkelet-Spanyolország és a Baleár-szigetek is súlyos viharokat éltek át az elmúlt napokban. Bár egyelőre nem érkeztek hírek halálos áldozatokról, a hatóságok folyamatosan figyelmeztetnek az újabb veszélyekre. Az árvíz Spanyolországban ismét rámutatott arra, hogy az extrém időjárási események egyre gyakrabban sújtják a térséget – számolt be a BBC.