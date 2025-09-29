Most jött: embert gázolt a vonat Pest vármegyében

Elgázolt egy embert egy vonat Budaörs és Kelenföld között. A műszaki mentés céljából a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak.
A szerelvényen utazó embereknek, akikért mentesítő vonat érkezik a helyszínre, és a tűzoltók segítik a biztonságos átszállást, közölte a katasztrófavédelem.
