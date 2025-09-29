Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Most jött: embert gázolt a vonat Pest vármegyében

vonatgázolás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 21:16
Kelenföldbaleset
A helyszínre mentesítő járat érkezett.
B. V.
A szerző cikkei

Elgázolt egy embert egy vonat Budaörs és Kelenföld között. A műszaki mentés céljából a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. 

Embert gázolt a vonat.
Embert gázolt a vonat. Fotó:  Pexels.com

Embert gázolt a vonat, mentesítő járat érkezett

A szerelvényen utazó embereknek, akikért mentesítő vonat érkezik a helyszínre, és a tűzoltók segítik a biztonságos átszállást, közölte a katasztrófavédelem

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
