Most érkezett: súlyos vonatbaleset történt Magyarországon, nagy erőkkel mentenek

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 18:25
A vonaton körülbelül háromszáz fő utazott, több egység is a mentésen dolgozik.

Embert gázolt a vonat Hévízgyörkön, a Szent Erzsébet utcai vasúti átjáró közelében. Az aszódi hivatásos tűzoltók segíteni fognak a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak. A vonaton körülbelül háromszáz fő utazott. A helyszínen társszervek is dolgoznak - írja a katasztrófavédelem

