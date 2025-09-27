Most érkezett: súlyos vonatbaleset történt Magyarországon, nagy erőkkel mentenek

Embert gázolt a vonat Hévízgyörkön, a Szent Erzsébet utcai vasúti átjáró közelében. Az aszódi hivatásos tűzoltók segíteni fognak a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak. A vonaton körülbelül háromszáz fő utazott. A helyszínen társszervek is dolgoznak - írja a katasztrófavédelem.