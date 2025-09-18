Mentőhelikoptert is riasztottak: leszúrtak egy nőt a nyílt utcán Veszprémben

Megszúrtak egy nőt Veszprémben, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A támadás csütörtök reggel történt a SÉF iskola melletti Hostelben. Információink szerint az áldozat egy nő, aki szúrt sérülést szenvedett. Az esetről először az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoportban jelentek meg képek.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy egy eddig nem azonosított, ismeretlen tárggyal támadtak a nőre a hostelben. A körülmények egyelőre tisztázatlanok, a rendőrség több egysége a helyszínre siet, hogy feltárja az eset részleteit. A hatóság ígéretet tett arra, hogy további információkat közölnek, amint a vizsgálat előrehalad.

A rendelkezésre álló információk szerint az áldozat még életben volt, amikor a mentőhelikopter a kórházba szállította. - írja a Veol.hu.