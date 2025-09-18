Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Diána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mentőhelikoptert is riasztottak: leszúrtak egy nőt a nyílt utcán Veszprémben

késelés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 11:43 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 18. 11:49
mentőhelikopterutca
Az eset körülményeit még vizsgálják a hatóságok.
Amy Mans
A szerző cikkei

Megszúrtak egy nőt Veszprémben, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A támadás csütörtök reggel történt a SÉF iskola melletti Hostelben. Információink szerint az áldozat egy nő, aki szúrt sérülést szenvedett. Az esetről először az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoportban jelentek meg képek.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy egy eddig nem azonosított, ismeretlen tárggyal támadtak a nőre a hostelben. A körülmények egyelőre tisztázatlanok, a rendőrség több egysége a helyszínre siet, hogy feltárja az eset részleteit. A hatóság ígéretet tett arra, hogy további információkat közölnek, amint a vizsgálat előrehalad.

A rendelkezésre álló információk szerint az áldozat még életben volt, amikor a mentőhelikopter a kórházba szállította. - írja a Veol.hu. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu