Riasztották a tűzoltókat: emelőpárnával kellett menteni a baleset helyszínén!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 09:33 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 18. 09:33
Az érintett útszakaszt teljesen lezárták.
Amy Mans
A szerző cikkei

Szörnyű karambol történt csütörtök reggel. A baleset helyszínére azonnal riasztották a kisvárdai mentőszolgálatokat, ahol Kisvárdán, a Sport utcán – a Margaréta utca közelében – egy személyautó és egy kerékpár ütközött össze. A szakemberek emelőpárna segítségével egy embert kiszabadítottak a jármű alól. A mentők is kiérkeztek, az érintett útszakaszt pedig teljes szélességében lezárták – írja a Katasztrófavédelem.

 

