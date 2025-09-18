Riasztották a tűzoltókat: emelőpárnával kellett menteni a baleset helyszínén!

Szörnyű karambol történt csütörtök reggel. A baleset helyszínére azonnal riasztották a kisvárdai mentőszolgálatokat, ahol Kisvárdán, a Sport utcán – a Margaréta utca közelében – egy személyautó és egy kerékpár ütközött össze. A szakemberek emelőpárna segítségével egy embert kiszabadítottak a jármű alól. A mentők is kiérkeztek, az érintett útszakaszt pedig teljes szélességében lezárták – írja a Katasztrófavédelem.